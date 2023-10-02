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القبض على مواطن لترويجه 96 كيلوجرامًا من القات بجازان

10/2/2023 2:31:01 PM
(MENAFN- Al Watan) قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه (96) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

MENAFN02102023000089011017ID1107175863

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