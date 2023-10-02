%24 من السياح بالمملكة أجانب

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم

بلغ عدد زوار المملكة من الأجانب نحو 1.1 مليون من أصل 4.5 مليون زائر، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.



وشكل زوار المملكة من السياح الأجانب نحو 24 % من إجمالي أعداد الزوار.



وحسب البيانات الوزارية، فإن تلك الأعداد تمثل زوار المملكة من سياح المبيت وسياح اليوم الواحد.



وفي الوقت الذي تشهد فيه المملكة حركة سياحية غير مسبوقة، تؤكد الأرقام الرسمية أن السياح العرب شكلوا ما نسبته 49 % من أعداد زوار المملكة، وهي الأعلى على الإطلاق خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.



وبلغ عدد زوار المملكة، حسب الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة والآثار من الجنسيات العربية المختلفة، نحو 2.2 مليون زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.



وجاءت، حسب الأرقام الوزارية، نسبة المغتربين الأردنيين الذين شكلوا 25 % وحصلوا على المركز الثاني من أعداد الزوار خلال الفترة نفسها من العام الحالي؛ إذ وصلوا الى 1.14 مليون مغترب أردني زاروا المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.



يشار إلى أن أعداد زوار المملكة وصلت إلى 4.503 مليون سائح في أول 8 أشهر من العام الحالي وبزيادة نسبتها 41.9 %، نتيجة ارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 3.765 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 38.5 %، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 747 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 61.3 %.



وارتفع الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 41.3 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، بتسجيله ما قيمته 5,149.5 مليون دولار، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي.

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