تجديد اتفاقية التعاون الأردني العراقي بمجال مكافحة غسل الأموال

MENAFN - Alghad Newspaper) يوسف محمد ضمرة

عقدت جمعية البنوك في الأردن، أمس، اللقاء المصرفي الأردني العراقي الأول، تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس ومحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، وذلك بحضور السفير الأردني في العراق، منتصر العقلة، ورئيس جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم وعدد من رؤساء مجالس إدارة البنوك في الأردن والعراق.



وعلى هامش اللقاء، وقعت جمعية البنوك في الأردن مذكرة تفاهم مع نظيرتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم مصالح القطاعين المصرفيين في البلدين.



وتم تنظيم جلسة حوارية أدارها الكاتب الاقتصادي سلامة الدرعاوي، الذي دعا إلى استمرارية وتأسيس هذه اللقاءات لخدمة تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية بين الدول المشاركة، خاصة أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق ما تزال دون المستوى الطموح، رغم الرغبة الكبيرة في تطوير مختلف المجالات والقطاعات.



محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، أشار إلى أن هناك عدة مشروعات جارية مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة ومشاريع أخرى، ولكنه أوضح أن وتيرة النمو في هذه المشروعات ما تزال أقل من المتوقع.



العلاق أكّد الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود تحديات متعلقة بالتحويلات المالية وتقلبات سعر الصرف، ورغم هذه التحديات، فقد أظهرت العلاقات بين البنوك المركزية لكل من العراق والأردن تحسناً ملحوظاً.



وقال العلاق إن هناك ترحيباً كبيراً واستعداداً لمزيد من التعاون مع القطاع المصرفي الأردني، مؤكداً أن العراق ملتزم بتسهيل عمليات المبادلات التجارية عبر نظام مصرفي سلس ومرن.



وأضاف أن النظام الجديد لتحويل الأموال يوفر الحماية والأمان لكل الأطراف المعنية، مشدداً على أن العمليات تجري بشكل شفاف ومنظم، مما يُحقق الثقة بين البنوك والمؤسسات المالية الدولية.



وفي النهاية، أعرب العلاق عن أمله في استمرار التعاون والتنسيق بين البنك المركزي العراقي ونظيره الأردني، مؤكدًا على العلاقة الوطيدة والتاريخية بين البلدين، والتزام العراق بمواصلة الاستفادة من التجارب والتطورات في مجال الخدمات المصرفية والمالية.



من جانبه، عبّر محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، عن رؤيته للعلاقات المصرفية بين الأردن والعراق. وأوضح أن العلاقات بين البلدين هي استراتيجية وتاريخية، مشيرًا إلى أن الأردن مستعد لمساعدة العراق ومشاركة الخبرات في مجالات متعددة.



وأعلن عن تجديد اتفاقية التعاون المصرفي التي تم التوقيع عليها لأول مرة في عام 2015، مضيفًا أن التحديات والتطورات الحديثة في العالم أتاحت فرصة لتعزيز التعاون في مجالات مثل مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا والتعامل الرقمي.



كما أشار الدكتور شركس إلى التقدم الذي حققه القطاع المصرفي الأردني، حيث وصلت الودائع إلى 42 مليار دينار والتسهيلات إلى 33 مليار دينار، وعبر عن أمله في تبادل الخبرات بين البلدين لبناء اقتصاد متكامل.



الدكتور شركس وضح أن النظام المصرفي في الأردن قوي ومستقر، مشيرًا إلى مؤشرات الاستقرار المالي، كما تحدث عن التطور والنمو في عدد الفروع المصرفية داخل وخارج المملكة.



وأكد الدكتور شركس على الدور الحاسم للبنوك الأردنية في الاقتصاد الوطني، مشددًا على الالتزام بأعلى المعايير في إدارة الأموال والامتثال للقوانين، مُعربًا عن أمله في تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق.



وزير الصناعة والتجارة، يوسف الشمالي، صرّح بأن العلاقة الأردنية العراقية تتمتع بعمق وصداقة غير مسبوقين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين قد شهدت تطورًا مستمرًا في السنوات العشر الماضية.



الشمالي أكد أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مسترسلاً بالإشارة إلى زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المملكة، واصفًا إياها بالرسالة القوية التي تبرز أهمية العلاقة بين البلدين.



وأشار إلى المشاركة في المؤتمر الثاني لبغداد الذي عقد في عمان، مُظهِرًا على العمق التاريخي للعلاقات بين الأردن والعراق.



وزير الصناعة والتجارة تحدث أيضًا عن التعاون الاقتصادي والتجاري، مُشيرًا إلى زيادة الصادرات الأردنية للعراق بنسبة 56 % ووصول التبادل التجاري إلى مليار دولار.



وأبرز دور الاتفاقيات في توريد النفط وإعادة وإحياء خط عمان بغداد، والتأكيد على السعي المشترك لإحياء المشروعات الاستراتيجية مثل المدينة الاقتصادية، التي تسعى لخلق فرص العمل والاستثمار، والتي ستتيح الإنتاج داخلها بمثابة منتجات عراقية.



وفي السياق نفسه، تطرق الشمالي إلى موضوع الربط الكهربائي، مؤكدًا بدء المرحلة الأولى والعمل على المرحلة الثانية قريبًا، والتأكيد على التعاون المستمر والإيمان المشترك بأهمية واستراتيجية هذه المشروعات بين البلدين.



هذا وأعرب الشمالي عن أمله في تعزيز التعاون المستمر والتقدم المستقبلي في مختلف المجالات بين الأردن والعراق.



وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، أشار إلى نمو كبير في مجال التكنولوجيا والخدمات الرقمية في الأردن خلال السنوات الماضية، وأكد ميزة تنافسية عالية للشركات الأردنية، وأبرز قصص نجاح عديدة لشركات تعمل في هذا القطاع.



الهناندة تحدث عن التجربة العراقية وكيفية تفاعل الشركات الأردنية مع السوق العراقية مع واقع الخدمات والمعاملات المصرفية الإلكترونية في العراق، مشيرًا إلى تطور مستمر ودعم كبير لعمليات التحول الرقمي في الأردن.



وأشار الهناندة إلى أهمية القطاع المالي والمصرفي في دعم وتحقيق الأهداف الرئيسية لعمليات التحول الرقمي، وأكد النجاحات المتعددة والبنية التحتية القوية التي تم بناؤها، متحدثًا عن الشركات التكنولوجية والمالية وأهمية التعاون بينها.



وأبرز وزير الاقتصاد الرقمي أهمية تسريع الخطط الاستراتيجية وتحسين البيئة التشريعية للتكامل مع العالم الافتراضي واستيعاب التحديات وبناء القدرات للمرحلة القادمة.



كما تطرق إلى أهمية التعاون المستمر بين البنوك الأردنية والشركات الأردنية في تحقيق التحول الرقمي.



وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، أشارت إلى أن الاستثمارات العراقية في الأردن تحتل المرتبة الثانية مع توجيه خاص للتطوير العقاري، التعليم، السياحة والقطاع المصرفي، وقد تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار.



وزيرة الاستثمار أفادت بأن وزارة الاستثمار أُنشئت في نهاية عام 2021، وذلك لتأكيد أهمية الاستثمار بالنسبة للحكومة، كما تم تقديم رؤية لتحديث الاقتصاد وتحديد أهداف تعزيز الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.

السقاف تحدثت عن الإصلاحات التشريعية والإدارية المُعمّقة التي تم تنفيذها لتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن القانون الجديد يُعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث يعتبر أي طلب لم يتم الرد عليه خلال 15 يومًا موافقة تلقائية، وأُطلِقت منصة إلكترونية تُسِر التشريعات وتوفير معلومات عن فرص الاستثمار المتاحة.



كما تناولت السقاف موضوع التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق، وأشارت إلى الاهتمام المتزايد في قطاعات مثل الرعاية الصحية، السياحة والطاقة، ومناقشة الفرص والتحديات والتجديدات في القانون والتشريعات مع المسؤولين العراقيين، وما تزال المحادثات جارية بين البلدين لاستكشاف المزيد من الفرص المشتركة.



وفي كلمته الافتتاحية في بداية اللقاء، أشاد رئيس جمعية البنوك في الأردن، باسم خليل السالم، بالعلاقات الوثيقة بين الأردن والعراق وبين الفعاليات المختلفة بين البلدين، مُعربًا عن أمله في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكّد أهمية تحقيق مزيد من التعاون المصرفي والاستثمار المشترك بين البلدين، وذلك في إطار توجيهات صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني والقيادة العراقية.



كما تطرق إلى العلاقات الاستثمارية، مُشيرًا إلى أن العراق يُعتبر من بين أهم شركاء الأردن التجاريين، وأن هناك استثمارات أردنية كبيرة في العراق في مجالات متعددة.



وأكّد السالم على أهمية توسيع نطاق التعاون بين البلدين ليشمل المزيد من المجالات والقطاعات، مُشددًا على الحاجة إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لزيادة الإنتاجية والتشغيل، مما سيُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين في البلدين.



وفي الختام، أعرب عن أمله في أن تُسفر هذه المباحثات عن حلول ناجحة تُسهم في تعزيز التارة والاستثمار بين الأردن والعراق.



من جانبه تحدث رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، عن أهمية اللقاء المصرفي الأردني العراقي، مُعتبرًا أنه يُظهر أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين. وشدّد الحنظل على أهمية توسيع نطاق التعاون في مجالات مختلفة مثل الطاقة والنقل.



وأكد الحنظل على النمو الملحوظ في التبادل التجاري والاستثمارات بين العراق والأردن، وأشار إلى الفرص الكبيرة المتاحة للتطور في مجالات عديدة.



ودعا الحنظل إلى ضرورة وجود حلول مشتركة بين القطاعين المصرفيين لتحقيق التقدم والازدهار، وإلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المقدمة.



وأعرب الحنظل عن أمله في تحقيق نجاح كبير في هذا اللقاء والمؤتمرات المقبلة، مُعربًا عن تطلعه لمشاركات فعالة في المؤتمر المقبل في إقليم كردستان.

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