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الخرابشة: الأردن يسعى لزيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 50 %

10/2/2023 2:29:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إنه على الدول العربية استغلال فرص الاستثمار في الهيدروجين الاخضر سيما في ظل وفرة المصادر المتجددة، سعيا لتحقيق التكامل الفني والاقتصادي العربي.
وأكد الوزير الخرابشة في كلمة له خلال انطلاق المنتدى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في القاهرة الممتد من 1-3 تشرين الاول تحت شعار“الابتكار في خدمة الطاقة المستدامة بالمنطقة العربية” ضرورة العمل العربي المشترك على استراتيجية عربية للهيدروجين الاخضر.
وأضاف الخرابشة أن الطاقة المتجددة ليست ترفا بل أصبحت من الموضوعات التي تكتسب اهمية كبرى في جميع دول العالم، لافتا الى المحاور الثلاثة ذات الارتباط الوثيق بالطاقة المتجددة، من حيث تحقيق امن التزود بالطاقة والاعتماد على الذات ومحور الاستدامة والحفاظ على البيئة.
واستعرض الوزير التجربة الاردنية الناجحة المتمثلة بزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء البالغة 27% حتى نهاية العام 2022 بعدما كان الاردن بلدا يعتمد في الطاقة على الاستيراد بنسبة مائة بالمائة، منوها الى وجود العديد من الدراسات الفنية التى من شأنها ضمان زيادة نسبة ال27% لتصل الى 50% خلال الاعوام القليلة القادمة، مضيفا” هذا سيمكننا من تقليل الكلف الباهظة التى ترتبها فاتورة الطاقة”.
واشار الخرابشة الى ان الاردن اليوم يعمل على اعداد استراتيجية النقل الكهربائي، و أن العمل عليها يشهد تسارعا كبيرا مبديا تفاؤله بأن تحقق هذه التجربة نجاحا يضاهي الطاقة المتجددة بقوله“نطمح بنقل كهربائي اخضر”.
وتحدث الخرابشة عن الفرص الاقتصادية المتاحة للدول العربية في توطين صناعة اجهزة ومعدات الطاقة المتجددة بدلا من استيرادها من الخارج لاسيما في ظل توافر الموارد البشرية والموارد الطبيعية والمالية، ما يتطلب عملا جماعيا لتطوير هذه الصناعة بمختلف سلاسل التزويد، مستشهدا بالدور الريادي و القيادي الذي تضطلع به بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط في هذا الموضوع، آملا ان تعمل هذه الدول في المرحلة القادمة على التحول الطاقي لتعظيم فرص التكامل العربي سواء بعمليات التصنيع او التشغيل او الانتاج او التبادل.
وحول قضية التغير المناخي قال الخرابشة أن التحديات البيئية اصبح لها تاثيرات كبيرة على الدول في ظل اعلان بعض الدول سواء تلك المصدرة او المستوردة للطاقة التقليدية عن مساهمتها والتزاماتها للحد من هذه الظاهرة، مشيدا بدور الدول العربية في المساعدة على خفض انبعاث الغازات الدفيئة ومنها غاز ثاني اكسيد الكربون، معولا على دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتخفيف من حدة التغير المناخي، وتقديم جزء من واجبنا تجاه كوكبنا.
وثمن الخرابشة استضافة مصر لمؤتمر الاطراف كوب 27 الخاص بالاتفاقية الاطارية للتغير المناخي والذي افرز محطات مهمة بتاريخ العمل المناخي، مشيرا الى استضافة دولة الامارات العربية لمؤتمر كوب 28، مؤكدا دعم جهود دولة الامارات و الثقه بأن يكون المؤتمر محطة مهمة من محطات العمل المناخي على مستوى الاجندة العالمية.
كما توجه الخرابشة بالشكر للشقيقة مصر والجامعة العربية ولكل المنظمين للملتقى العربي الخامس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وشهد المنتدى توقيع اتفاقية تعاون ثلاثي مشترك في مجال الطاقة المتجددة بين ادارة الطاقة بجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للكهرباء والمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي تهدف الى تعزيز الحوار في مجال الطاقة، وتطوير توجه عربي قوامه مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأشاد المشاركون في المنتدى بالقرارات التي خرجت عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والتي تعد تمهيدا للعمل على إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، في ظل الاهتمام البالغ من قبل وزارات الكهرباء العربية لانجاز هذا الاتفاق.


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