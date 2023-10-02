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الذهب ينخفض محليا 30 قرشا

10/2/2023 2:29:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تراجع سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية 30 قرشا للغرام الواحدة وذلك بالتسعيرة المسائية الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، مساء الاثنين، عند 37.5 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.8 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.5 و33.50 دينارا على التوالي.
نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. ربحي علان،أرجع في تصريح لـ"المملكة"سبب انخفاض السعر محليا إلى الانخفاض العالمي على الأسعار.
وأشار علان إلى أنه جرت العادة بالإعلان عن تسعيرة واحدة للذهب وبحال طرأت متغيرات على الأسعار عالميا يجري الإعلان عن تسعيرة ثانية تواكب التغيرات العالمية.
وكان سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، بلغ صباح الاثنين، عند 37.8 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.1 دينارا لجهة البيع، فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.80 و33.40 دينارا على التوالي.


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