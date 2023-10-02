الذهب ينخفض محليا 30 قرشا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجع سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية 30 قرشا للغرام الواحدة وذلك بالتسعيرة المسائية الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، مساء الاثنين، عند 37.5 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.8 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.5 و33.50 دينارا على التوالي.
نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. ربحي علان،أرجع في تصريح لـ"المملكة"سبب انخفاض السعر محليا إلى الانخفاض العالمي على الأسعار.
وأشار علان إلى أنه جرت العادة بالإعلان عن تسعيرة واحدة للذهب وبحال طرأت متغيرات على الأسعار عالميا يجري الإعلان عن تسعيرة ثانية تواكب التغيرات العالمية.
وكان سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، بلغ صباح الاثنين، عند 37.8 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.1 دينارا لجهة البيع، فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.80 و33.40 دينارا على التوالي.
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