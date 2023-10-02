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أورنج الأولى في المملكة بإطلاق خدمة تجوال 5G

10/2/2023 2:29:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- تواصل "أورنج" الأردن، اتخاذ خطوات سباقة في مجال تقنية الجيل الخامس 5G، بما في ذلك البدء بتشغيل خدمات تجوال 5G بالتعاون مع شركائها من مزودي الاتصالات خارج المملكة، لتصبح بذلك الأولى على مستوى الأردن في توفير هذه الخدمة؛ حيث وسعت الشركة، مؤخراً، نطاق اتفاقيتها مع أوريدو قطر، إضافة إلى شركتي STC السعودية واتصالات الإماراتية، لتمنح مشتركي "أورنج" فرصة الاستمتاع بخدمة التجوال بتقنية 5G في هذه الدول وكذلك مشتركي هذه الشبكات خلال تواجدهم في الأردن.
وتستمر الشركة بجهودها الرائدة في توسعة نطاق خدمات الجيل الخامس 5G منذ إطلاقها في تموز (يوليو) من العام الحالي على المستوى المحلي وكذلك خدمات التجوال في عدد من الدول.
وأكدت "أورنج" الأردن، أنها تحرص كمزود رقمي رائد ومسؤول على إبقاء مشتركيها على اتصال بكل ما يهمهم من خلال توفير حلول متكاملة ومتقدمة، بما في ذلك حزم التجوال خارج المملكة، لافتة إلى أن خدمات تجوال الجيل الخامس (5G) إضافة مميزة تمنح المشتركين فرصة التمتع بمزايا الجيل الخامس، وأهمها السرعة الفائقة والاتصال المعزز وخفض زمن الاستجابة خلال سفرهم وتجوالهم.

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