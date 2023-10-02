Monday, 02 October 2023 10:00 GMT

البنك الآسيوي: برنامج الاستثمارات الشاملة يحقق نتائج قوية

10/2/2023 2:29:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة






عمان - أكد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، مؤخرا، أن برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ في الأردن حقق نتائج "قوية" في السنة الأولى من التنفيذ، مع تحقيقه تقدما ملحوظا في مؤشرات مستوى أهداف البرنامج، إضافة إلى تحقيقه معظم النتائج المرتبطة بالصرف للعامين 2021 و2022.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الأداء القوي، فقد تأثر البرنامج بالتحديات التي شهدها العام 2022، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، إذ دفعت هذه التحديات الحكومة الأردنية إلى إعادة تخصيص الموارد المالية للحماية الاجتماعية والدعم على حساب الإنفاق الرأسمالي.
ودعا التقرير إلى ضرورة مراجعة النتائج المرتبطة بالصرف المحددة زمنيا بشأن حوافز الاستثمار وترويجه ليتماشى مع الأحكام القانونية الصادرة في قانون بيئة الاستثمار للعام 2022 والتشريعات الفرعية للعام 2023، بما في ذلك ما يتعلق بحوافز الاستثمار المستهدفة لتعزيز مشاركة المرأة الأردنية في القوى العاملة.
وكانت قد تمت الموافقة على البرنامج من قبل مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في 26 آب (أغسطس) 2021، وأصبح ساري المفعول في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021، وبلغت قيمته 250 مليون دولار أميركي، بتمويل مشترك مع البنك الدولي.
ويتكون برنامج تحسين المساءلة لتعزيز الاستثمارات والنمو المستجيب للمناخ أثناء وبعد جائحة "كوفيد 19" من ثلاثة مجالات للنتائج، وهي تحسين المساءلة والحيز المالي للاستثمار العام، بما في ذلك تحقيق الأهداف الوطنية للمناخ، إضافة إلى تحسين البيئة التمكينية للأعمال التجارية وقدرة المؤسسات الرئيسية على جذب الاستثمار الخاص والتمويل المناخي، بما في ذلك قطاع السياحة، إلى جانب توليد الأدلة والبيانات اللازمة لوضع السياسات وتنفيذها والحوار بين أصحاب المصلحة.
وصنف التقرير المخاطر البيئية والاجتماعية للبرنامج على أنها كبيرة إلى حد ما، لا سيما المخاطر البيئية التي تتعلق بالغبار وانبعاثات الهواء والضوضاء وتصريف مياه الصرف الصحي والتخلص من النفايات الصلبة الخطيرة، فضلاً عن مخاطر التنوع البيولوجي، مطالبا الحكومة الأردنية بضرورة توفير نهج منسق لمعالجة المخاطر البيئية والاجتماعية وتأثيراتها على البرنامج، كما هو مسموح به بموجب السياسة البيئية والاجتماعية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
ويذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد أعلنت، مؤخرا، عن طلبها تمويلا إضافيا للبرنامج من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 200 مليون دولار أميركي، بهدف توسيع نطاق العملية وإعادة هيكلة البرنامج الأصلي في ضوء عملية إعادة التنظيم المؤسسي الأخيرة والتحولات في السياسات العامة والاقتصادية في الأردن والتي انطلق العمل بها العام الماضي، ليصل بذلك حجم التمويل الكامل للبرنامج إلى 450 مليون دولار، بعد موافقة البرنامج، مؤخرا، على طلب التمويل الإضافي.
ويهدف التمويل الإضافي المقترح إلى تعزيز فعالية التنمية والاستدامة المالية للاستثمار العام، وزيادة الدعم للاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، بما في ذلك عن طريق تعبئة التمويل الأخضر وتمويل المناخ، وتوفير فرص العمل والأعمال للنساء، وتحسين فعالية الحكومة، فضلا عن تعزيز المساءلة الاجتماعية من خلال صنع السياسات التشاركية القائمة على البيانات، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع استراتيجيات الحكومة القائمة.

MENAFN02102023000072011014ID1107175833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث