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منتخب الكرة النسوي يواصل تحضيراته لمواجهة هونغ كونغ ودياً

10/2/2023 2:29:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - يواصل المنتخب الوطني النسوي، تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش استعداداً لمواجهة هونغ كونغ مرتين ودياً في 26 و29 الحالي بالعاصمة عمان، ضمن التحضيرات للاستحقاقات القادمة.
وأجرى المنتخب تدريبه على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور (27) لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني سابقاً، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعاً.
وتضم قائمة النشميات الأولية 33 لاعبة: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، تسنيم اسليم، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة.
وخضعت لاعبات المنتخب الوطني، مساء الخميس 28 أيلول، لاختبارات بدنية، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بإشراف مدرب اللياقة كريم مالوش، على أن تستكمل الاختبارات غداً الإثنين، للوقوف على الحالة البدنية للنشميات.
وتأتي الاختبارات البدنية، في إطار خطة العمل التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب للاطمئنان على مستوى الجاهزية البدنية للاعبات، وتحديد برنامج الإعداد خلال الفترة القادمة وفقاً لنتائج الاختبارات، سعياً لبلوغ الجاهزية المطلوبة قبيل مواجهتي هونغ كونغ.

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