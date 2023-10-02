منتخب الكرة النسوي يواصل تحضيراته لمواجهة هونغ كونغ ودياً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
يواصل المنتخب الوطني النسوي، تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش استعداداً لمواجهة هونغ كونغ مرتين ودياً في 26 و29 الحالي بالعاصمة عمان، ضمن التحضيرات للاستحقاقات القادمة.
وأجرى المنتخب تدريبه على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور (27) لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني سابقاً، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعاً.
وتضم قائمة النشميات الأولية 33 لاعبة: شرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، تسنيم اسليم، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة.
وخضعت لاعبات المنتخب الوطني، مساء الخميس 28 أيلول، لاختبارات بدنية، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بإشراف مدرب اللياقة كريم مالوش، على أن تستكمل الاختبارات غداً الإثنين، للوقوف على الحالة البدنية للنشميات.
وتأتي الاختبارات البدنية، في إطار خطة العمل التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب للاطمئنان على مستوى الجاهزية البدنية للاعبات، وتحديد برنامج الإعداد خلال الفترة القادمة وفقاً لنتائج الاختبارات، سعياً لبلوغ الجاهزية المطلوبة قبيل مواجهتي هونغ كونغ.
MENAFN02102023000072011014ID1107175832
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.