ولي العهد ينشر فيديو لعبدالله شلباية

نشر ولي العهد، اليوم الاثنين، عبر حسابه الخاص إنستغرام، فيديو للاعب الأردني عبدالله شلباية عندما أحرز، أمس الأحد، بطولة تشارلستون الأميركية ضمن بطولات التشالنجر ذات الـ 75 نقطة.













وبهذا الإنجاز، يصبح شلباية أول لاعب أردني يحقق لقبا ضمن بطولات التشالنجر للتنس.



