ولي العهد ينشر فيديو لعبدالله شلباية
التاريخ
10/2/2023 2:29:37 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نشر ولي العهد، اليوم الاثنين، عبر حسابه الخاص إنستغرام، فيديو للاعب الأردني عبدالله شلباية عندما أحرز، أمس الأحد، بطولة تشارلستون الأميركية ضمن بطولات التشالنجر ذات الـ 75 نقطة.
وبهذا الإنجاز، يصبح شلباية أول لاعب أردني يحقق لقبا ضمن بطولات التشالنجر للتنس.
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