المصاطفة والجعفري يتصدران التصنيف الدولي للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد
- تصدر لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت
67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن 84 كغم) الترتيب العام للتصنيف الدولي الجديد لوزنيهما ، وجاء
لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبد الله حماد (وزن 60 كغم) وحسن المصاروة (وزن تحت
75) في المركز الرابع في الترتيت العام الدولي الجديد لوزنيهما.
وتضيف الكراتيه الأردنية إنجازا تاريخيا جديدا على المستوى
العالمي، وتطلع لتحقيق مزيد من التقدم في الدورة الآسيوية الـ 19 المقامة حاليا في
الصين.
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