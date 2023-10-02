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الداوود تودع منافسات القوس والسهم بالآسياد

10/2/2023 2:29:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - ودعت لاعبة المنتخب الوطني للقوس والسهم، ديانا الداوود، اليوم الاثنين، منافسات دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.

ولم تتمكن "الداوود" من تخطي حاجز دور ال ٣٢ وذلك بعد خسارتها أمام لاعبة منتخب منغوليا، كاليون، بنتيجة ٤-٦.

هذا وتعتبر "الداوود" أول من يُمثل الأردن برياضة القوس والسهم في دورات الألعاب الآسيوية.


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