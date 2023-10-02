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منتخب كرة السلة يلاقي السعودية في ربع نهائي الألعاب الآسيوية

10/2/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة، عند الساعة ١١ صباحاً بتوقيت الأردن يوم غد الثلاثاء، مع المنتخب السعودي في المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كرة السلة بدورة الألعاب الآسيوية.

ونجح منتخبنا الوطني في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث بدور المجموعات على كل من تايلاند والبحرين والفلبين ليتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة ويتأهل مباشرةً إلى الدور ربع النهائي.

فيما حل المنتخب السعودي في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى بفوزين على كازاخستان والإمارات وخسارة أمام إيران.

وانتقل المنتخب السعودي للعب مباراة الملحق المؤهلة إلى ربع النهائي حيث فاز اليوم على منتخب هونغ كونغ بنتيجة ٩٥-٧٢ ليضرب موعداً مع المنتخب الوطني في ربع النهائي يوم غد.

هذا ويتطلع المنتخب الوطني لتحقيق الفوز على المنتخب السعودي واستكمال انتصاراته في المسابقة والوصل إلى الدور نصف النهائي والذي سيلتقي فيه في حال فوزه على السعودية ، الفائز من مواجهة اليابان والصين تايبيه.


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