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نيمار غاضب من حالة ملعب ازادي

10/2/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عبر البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي عن استيائه من أرضية ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران.
ومن المقرر أن يخوض الزعيم مباراته الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا أمام نساجي الإيراني على ستاد آزادي.

ورد نيمار عبر حسابه الرسمي بموقع إكس على مقطع فيديو متداول لأرضية استاد آزادي وهي تبدو بحالة سيئة، قائلاً: "هذا غير ممكن" مرفقًا ملصقات تدل على الاستغراب.

وكان الهلال قد تعثر في أولى مبارياته أمام نافباخور نامانجان الأوزبكي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، بينما حقق نساجي الفوز على مومباي الهندي بثنائية نظيفة.

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