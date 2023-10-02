نيمار غاضب من حالة ملعب ازادي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبر البرازيلي نيمار نجم الهلال السعودي عن استيائه من أرضية ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران.
ومن المقرر أن يخوض الزعيم مباراته الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال آسيا أمام نساجي الإيراني على ستاد آزادي.
ورد نيمار عبر حسابه الرسمي بموقع إكس على مقطع فيديو متداول لأرضية استاد آزادي وهي تبدو بحالة سيئة، قائلاً: "هذا غير ممكن" مرفقًا ملصقات تدل على الاستغراب.
وكان الهلال قد تعثر في أولى مبارياته أمام نافباخور نامانجان الأوزبكي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، بينما حقق نساجي الفوز على مومباي الهندي بثنائية نظيفة.
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