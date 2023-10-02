زوجة دييغو جوتا تضعه في موقف حرج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وضعت روت كاردوزو Rute Cardoso زوجة دييغو جوتا لاعب فريق ليفربول الانكليزي لكرة القدم، زوجها في موقف حرج بعد ان انتقدت بشدة احداث المباراة التي جمعت ليفربول وتوتنهام وانتهت بخسارة الريدز، فيما تعرض جوتا للطرد من الملعب.
وعلّقت كاردوزو على المباراة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ان المباراة كانت "مدبرة"، فيما وضعت شكل مهرج على المشهد الذي يظهر الحكم وهو يرفع البطاقة الصفراء بوجه زوجها في ما بدا انه خطأ لا يستحق اي بطاقة.
وقد تضع تعليقات كاردوزو اللاعب جوتا في موقف حرج تجاه الاتحاد الانكليزي والحكام، خصوصاً وان تهمة التلاعب تعتبر امراً جدياً بالنسبة الى الاتحاد.
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