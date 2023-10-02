ليفربول قد يغرّم بعد هزيمة توتنهام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قد يضطر ليفربول إلى دفع غرامة مالية ضخمة من الاتحاد الإنكليزي بعد مباراته مع توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز.
ودار جدل واسع حول حكم الفيديو المساعد بعد إلغاء هدف لويس دياز خطأً بداعي التسلل.
ليفربول، الذي كان يلعب بعشرة لاعبين بالفعل لكنه كان سيتقدم في المباراة، خسر في النهاية بنتيجة 1-2.
ووفقا لصحيفة "ميرور"، سيتعين على ليفربول دفع غرامة الى الاتحاد الإنكليزي نتيجة للحصول على عدد كبير جدًا من البطاقات في اللعبة.
وحصل كل من أليكسيس ماك أليستر ومحمد صلاح وأندي روبرتسون وفيرجيل فان ديك على بطاقات صفراء.
في هذه الأثناء، حصل ديوغو جوتا على البطاقة الصفراء الثانية التي أدت إلى بطاقة حمراء، بينما حصل كيرتس جونز على بطاقة حمراء مباشرة.
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