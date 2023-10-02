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ليفربول قد يغرّم بعد هزيمة توتنهام

10/2/2023 2:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قد يضطر ليفربول إلى دفع غرامة مالية ضخمة من الاتحاد الإنكليزي بعد مباراته مع توتنهام في الدوري الإنكليزي الممتاز.
ودار جدل واسع حول حكم الفيديو المساعد بعد إلغاء هدف لويس دياز خطأً بداعي التسلل.

ليفربول، الذي كان يلعب بعشرة لاعبين بالفعل لكنه كان سيتقدم في المباراة، خسر في النهاية بنتيجة 1-2.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، سيتعين على ليفربول دفع غرامة الى الاتحاد الإنكليزي نتيجة للحصول على عدد كبير جدًا من البطاقات في اللعبة.

وحصل كل من أليكسيس ماك أليستر ومحمد صلاح وأندي روبرتسون وفيرجيل فان ديك على بطاقات صفراء.

في هذه الأثناء، حصل ديوغو جوتا على البطاقة الصفراء الثانية التي أدت إلى بطاقة حمراء، بينما حصل كيرتس جونز على بطاقة حمراء مباشرة.

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