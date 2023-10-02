انتر ميامي في مرمى الانتقادات بسبب عدم وضوح اصابة ميسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اثارت اصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم انتر ميامي الغامضة الكثير من الجدل في أوساط كرة القدم الاميركية.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي يعاني من اصابة في وتر الركبة وهو الأمر الذي نفاه المدير الفني الأرجنتيني تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي.
من ناحيته وجه هيركوليس غوميز، لاعب منتخب اميركا السابق انتقادات قوية إلى إنتر ميامي بسبب عدم وضوحه بشأن الإصابة التي تعرض لها ميسي.
ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية التغريدات التي نشرها غوميز عبر حسابه على موقع "إكس" والتي أشار خلالها إلى ان انتر ميامي يخفي سبب غياب ميسي ليدفع الجماهير لشراء التذاكر مطالبا رابطة الدوري الاميركي الإعلان عن الإصابات.
غاب ميسي عن 3 مباريات لإنتر ميامي منذ تعرضه لإصابة أمام تورونتو، ورغم ذلك ترك المدرب تاتا مارتينو المجال مفتوحا أمام إمكانية مشاركة اللاعب حتى اللحظة الأخيرة.
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