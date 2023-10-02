Monday, 02 October 2023 09:59 GMT

انتر ميامي في مرمى الانتقادات بسبب عدم وضوح اصابة ميسي

10/2/2023 2:29:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اثارت اصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم انتر ميامي الغامضة الكثير من الجدل في أوساط كرة القدم الاميركية.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن ميسي يعاني من اصابة في وتر الركبة وهو الأمر الذي نفاه المدير الفني الأرجنتيني تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي.

من ناحيته وجه هيركوليس غوميز، لاعب منتخب اميركا السابق انتقادات قوية إلى إنتر ميامي بسبب عدم وضوحه بشأن الإصابة التي تعرض لها ميسي.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية التغريدات التي نشرها غوميز عبر حسابه على موقع "إكس" والتي أشار خلالها إلى ان انتر ميامي يخفي سبب غياب ميسي ليدفع الجماهير لشراء التذاكر مطالبا رابطة الدوري الاميركي الإعلان عن الإصابات.

غاب ميسي عن 3 مباريات لإنتر ميامي منذ تعرضه لإصابة أمام تورونتو، ورغم ذلك ترك المدرب تاتا مارتينو المجال مفتوحا أمام إمكانية مشاركة اللاعب حتى اللحظة الأخيرة.

MENAFN02102023000072011014ID1107175824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث