لاهوز: ميسي اتصل بي واعتذر منّي بعد مواجهة الأرجنتين وهولندا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف الحكم الدولي السابق ماتيو لاهوز، عن كواليس الخلاف الشهير الذي دار بينه وبين الأرجنتيي ليونيل ميسي، في نهائيات كأس العالم 2022 الأخيرة في قطر، حيث أدار مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا، والتي انتهت بفوز "التانغو" بركلات الترجيح، عقب تعادل مثير (2-2) وما تبعها من تصريحات هاجمت الحكم.
وخلال تواجده لتحليل مباراة الجولة الثامنة بين أتلتيكو مدريد وقادس، اغتنم مقدم البرامج باكو غونزاليس الفرصة لسؤاله عن بعض الخلافات الشهيرة التي دارت معه في الملاعب.
وقال الحكم الإسباني عن مواجهة الأرجنتين وهولندا، إنه لم يدر مباراة من قبل كان فيها المدربون على هذا القدر من الإثارة والاستفزاز، وأنه لم يسبق له أن حكَّم مباراة كانت فيها حرب مثل تلك التي عاشها بين المنتخبين، ولم تترك مهمته أي شخص راضيًا، وتلقى انتقادات شديدة من ليونيل ميسي ودييغو مارتينيز في منطقة خروج اللاعبين.
وكشف لاهوز لمستمعي برنامج "وقت اللعب"، أن ليونيل ميسي اتصل به شخصيًا واعتذر عن الكلمات القاسية التي وجهها له قبل وبعد مباراة هولندا.
MENAFN02102023000072011014ID1107175823
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.