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هيئة رواد الحركة الرياضية تجدد ثقتها بـ أبو الطيب رئيسا

10/2/2023 2:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - جددت هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية الأردنية انتخابها محمد جميل أبو الطيب رئيسا للهيئة للعامين المقبلين بالتزكية، وذلك خلال الاجتماع الانتخابي الذي عقد أول من في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 63 عضوا من الهيئة العامة مسددين لاشتراكاتهم حتى نهاية العام.
وبحسب البيان، تنافس 10 أعضاء على المقاعد الثمانية المخصصة لمجلس الإدارية، حيث حصل كا من: الفريق أول الركن المتقاعد د.غازي الطيب على أعلى الأصوات (55 صوتا)، محمد قدري حسن (52)، د. نايف سعادة (50)، د. عاطف الرويضان (48)، د. فايز ابو عريضه (42)، رفيق جودت (41)، حكم جرار (40)، عبد اللطيف التلي (40)، مقابل 36 صوتا لوقاص التل (عضو احتياط) و24 صوتا لأحمد شحادة (عضو احتياط ).
وأشرف على العملية الانتخابية والتي تابعها الشرف قواز شرف، وفد مديرية شباب محافظة العاصمة يضم محمود الكيلاني (رئيس قسم الأندية)، عبدالله عواوده وزياد جوده، وشهد إقرار التقرير الإداري الذي قدمه أمين السر محمد قدري حسن، والتقرير المالي الذي قدمه أمين الصندوق رفيق جودت عن العامين الماضيين.
وبارك الشريف فواز شرف للمجلس الفائز مشيدا بهيئة الرواد ودورها البارز وحرصه على التفاعل مع أنشطتها المختلفة، فيما أعرب محمد جميل أبو الطيب عن اعتزاه بثقة الهيئة العامة ومؤكدا ان المجلس الفائز سيضاعف جهده خلال المرحلة القادمة وفي كافة المجالات.
وعبر د. غازي الطيب عن سعادته بثقة الهيئة العامة التي منحته أعلى الأصوات، مشيرا ان ذلك يشكل له حافزاُ كبيرا في المرحلة المقبلة، كما عبر الفائزين عن شكرهم وتقديرهم لثقة الهيئة العامة وحرصهم على خدمة الهيئة تفعيل دورها في المرحلة القادمة.

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