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الإمارات تدعو الزعبي لحضور بطولتها الدولية بكرة الطاولة.

10/2/2023 2:29:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - بدعوة من رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة الطاولة المهندس داوود الهاجري، يتوجه إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة يوم غد الثلاثاء رئيس الاتحادين الأردني وغرب آسيا طارق الزعبي، وذلك لحضور بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة.
وينتظر أن يعقد الزعبي لقاءات مع الهاجري والمسؤولين بالاتحاد الإماراتي تهدف إلى زيادة اواصر التعاون والتنسيق بين الاتحادين الأردني والإماراتي، اضافة إلى تعزيز نجاحات اتحاد غرب آسيا من خلال استدامة إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بالاتحاد.
وقدم الزعبي بإسمه وأسرة كرة الطاولة الأردنية الشكر والتقدير إلى أسرة الاتحاد الإماراتي وعلى رأسها المهندس داوود الهاجري على هذه الدعوة الكريمة، وعلى دورها الكبير والمميز في تطوير لعبة كرة الطاولة في منطقة غرب آسيا.
ويذكر أن المنتخب الوطني للفئات العمرية يشارك في بطولة الإمارات الدولية، والتي تحظى بإشراف من قبل الاتحاد الدولي.

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