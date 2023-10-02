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حجز تذكرة عودة للفاخوري من الكويت.. لن يلعب مع الوحدات والأسمر يكشف السبب

10/2/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- استبعد رئيس وفد فريق الوحدات في الكويت عوض الأسمر، حارس الفريق عبد الله الفاخوري من وفد الفريق الذي سيواجه فريق الكويت الكويتي غدا الثلاثاء في ذهاب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وكشف المركز الإعلامي لنادي الوحدات أن سبب الاستبعاد هو لسوء سلوك اللاعب في الوفد، في الوقت الذي أشار به الأسمر إلى حجز بطاقة الطيران للاعب وعودته إلى عمان والمتوقعة عصر اليوم.

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