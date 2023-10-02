حجز تذكرة عودة للفاخوري من الكويت.. لن يلعب مع الوحدات والأسمر يكشف السبب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- استبعد رئيس وفد فريق الوحدات في الكويت عوض الأسمر، حارس الفريق عبد الله الفاخوري من وفد الفريق الذي سيواجه فريق الكويت الكويتي غدا الثلاثاء في ذهاب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي.
وكشف المركز الإعلامي لنادي الوحدات أن سبب الاستبعاد هو لسوء سلوك اللاعب في الوفد، في الوقت الذي أشار به الأسمر إلى حجز بطاقة الطيران للاعب وعودته إلى عمان والمتوقعة عصر اليوم.
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