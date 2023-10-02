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مدرب الوحدات يشيد بالكويت ويكشف عن طموحه باللقاء

10/2/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان- الغد- أكد المدير الفني لفريق الوحدات رشيد جابر، أن منافسه الكويت الكويتي، فريق متمرس في البطولة الآسيوية ويمتلك عناصر مميزة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بينهما مساء الثلاثاء ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وأشار جابر في حديثه لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن طموح الوحدات واضح خلال اللقاء، وهو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث لا غير.

وأضاف: "نسعى لمواصلة تحقيق الانتصارات في دور المجموعات وجماهيرنا ذخر لنا، تجربة جديدة مع الوحدات وأمتلك الحماسة والطموح لتحقيق لقب قاري جديد، والوحدات نادي جماهيري وطموحه دائما أن يكون في القمة".

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