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فوزان للصريح والعربي وتعادل اليرموك والبقعة بكرة الأولى

10/2/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان – الغد - حقق فريق الصريح فوزا مهما على فريق العالية بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
ليرفع الصريح رصيده الى 12نقاط، ويبقى العالية من دون نقاط.
وعاد فريق العربي لسكة الانتصارات، بعد تغلبه على فريق صما بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتها على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ليبلغ العربي النقطة التاسعة، ويتجمد رصيد صما عند 3 نقاط
وسيطر التعادل الإيجابي هدف لهدف على نتيجة مباراة البقعة واليرموك، والتي جرت على ملعب السلط.
ليصبح رصيد البقعة 3 نقاط ويفتتح اليرموك رصيده النقاطي.
وتختتم منافسات الأسبوع يوم غد الثلاثاء بإقامة مباراتين في التوقيت نفسه عند الساعة الخامسة، تجمع الأولى السرحان وأم القطين على ملعب السرحان، ويلعب في الثانية الطرة مع الهاشمية على ملعب الأمير هاشم.

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