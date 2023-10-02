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الفيصلي يخسر مباراته الثانية في دوري أبطال آسيا أمام الشارقة

10/2/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خسر فريق النادي الفيصلي أمام نظيره الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جرى على ستاد مدينة الشارقة مساء اليوم الاثنين، في ثاني مباريات الفريقين في منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.

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