الفيصلي يخسر مباراته الثانية في دوري أبطال آسيا أمام الشارقة

الفيصلي يخسر مباراته الثانية في دوري أبطال آسيا أمام الشارقة
التاريخ
10/2/2023 2:29:33 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خسر فريق النادي الفيصلي أمام نظيره الشارقة الإماراتي بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جرى على ستاد مدينة الشارقة مساء اليوم الاثنين، في ثاني مباريات الفريقين في منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.
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