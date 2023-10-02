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قمة واعدة بين ريال مدريد ونابولي.. وبايرن وأرسنال يتطلعان للتأكيد

10/2/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- يزور فريق ريال مدريد نظيره نابولي الإيطالي في ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، لمواجهته عند الساعة 10 من مساء اليوم، في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
ولا يحمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، أي شيء كما يتضح من عودته إلى تدريب نادي العاصمة الإسبانية، رغم إقالته القاسية من قبل رئيس "اللوس بلانكوس" فلورنتينو بيريز في العام 2015. ومع ذلك، سيستمتع المدرب المخضرم البالغ من العمر 64 عاما بإثبات نقطة ما، عندما يزور فريقه السابق نابولي.
وأقيل أنشيلوتي من قبل رئيس النادي الجنوبي أوريليو دي لورينتيس في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2019، بعد أقل من ساعة من مساهمته في قيادة نابولي إلى الأدوار الاقصائية للمسابقة القارية العريقة، بفوزه الكبير على جنك البلجيكي 4-0، وكان الفريق الإيطالي يكافح في المركز السابع في الدوري الإيطالي بذلك الوقت، لكنه فاز بأول لقب "سيري أ" له منذ 33 عاما في العام 2023، لذلك يمكن أن يعتبر لورينتيس أن قراراته كانت أكثر من مبررة.
وأمضى أنشيلوتي عاما ونصف في تدريب نابولي، وقاده إلى المركز الثاني في موسم 2018-2019، لكن فترة ولايته انتهت فجأة في عامه الثاني، وفي الوقت الذي كان فيه أنشيلوتي في القمة قبل سنوات، بدا أنه في طريقه إلى أسفلها بتجربته المتواضعة مع نابولي ومن بعدها مع إيفرتون الإنجليزي، والتي أدت إلى التوترات في غرفة الملابس والنزاع مع دي لورينتيس حول معسكر تدريبي، ليسقط في كامبانيا، حيث اعتقد الرئيس أن أنشيلوتي لا يملك القدرة على إدارة الفريق.
لكن عودة أنشيلوتي المفاجئة إلى قيادة ريال مدريد في العام 2021 أعادته إلى النخبة، وفي العام 2022 فاز بلقبه الرابع بدوري أبطال أوروبا كمدرب، أكثر من أي مدير فني آخر، بالإضافة إلى إحرازه لقب الدوري الإسباني مكملا ثنائية رائعة.
وضمن ريال مدريد وصوله إلى نابولي وهو في قمة ترتيب الدوري الإسباني بعد فوزه الكبير على جيرونا 3-0، وذلك بعد خسارته المخيبة أمام جاره أتلتيكو مدريد 1-3 في ديربي العاصمة قبلها بثلاثة أيام.
وأدت الخسارة المؤلمة على ملعب "واندا متروبوليتانو" إلى تعرض أنشيلوتي لانتقادات، بسبب خططه التكتيكية ونظام خط الوسط الماسي. ومع ذلك، أجرى الإيطالي بعض التغييرات الطفيفة في المباراة التالية امام جيرونا وكان ذلك كافيا للخروج بفوز مريح على الفريق الكتالوني، الذي كان يأمل في تحقيق فوزه الثاني على التوالي في أرضه "مونتيليفي" أمام ريال مدريد بعدما تغلب عليه 4-2 في اياب الدوري الموسم الماضي.
وقال أنشيلوتي، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "الفوز هنا يعني أننا قدمنا أداء جيدا وأود أن أسلط الضوء على عملنا الدفاعي، والذي كان جيدا جدا"، حيث دفع المدرب الإيطالي بلاعب الوسط الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا في مركز الظهير الأيسر بدلا من فران غارسيا الأكثر هجوًا، كما طلب من الدولي الإنجليزي الواعد جود بيلينغهام المساعدة في الدفاع لتخفيف العبء عن البرازيلي فينيسيوس جونيور العائد من إصابة.
وأضاف: "طلبنا من بيلينغهام المساندة في استعادة الكرة لتجنب قيام فينيسيوس بالكثير من المهام الدفاعية، مع الأخذ في الاعتبار أن الفرنسي أوريليان تشواميني كان في منتصف الملعب لتوفير التغطية".
وسجل بيلينغهام سبعة أهداف مع تمريرتين حاسمتين حتى الآن هذا الموسم في جميع المسابقات بينها ستة في الليغا، ويلعب إلى حد كبير دور صانع الألعاب رقم 10، على الرغم من قدرته على العمل في مناطق أعمق، لقد كان "اختراعا" من قبل أنشيلوتي للمساعدة في سد فراغ رحيل الفرنسي كريم بنزيمة، وقد أتى ثماره حتى الآن بالنسبة للدولي الإنجليزي، بيلينغهام، هداف الدوري الاسباني حاليا.
وبدد التحول التكتيكي للمدرب والتعديلات اللاحقة، أي شكوك حول تفانيه في مدريد في موسمه الأخير معه، قبل الانتقال الى تدريب المنتخب البرازيلي الصيف المقبل، حيث يبرز أحد الأسباب وراء التشكيلة الجديدة للنادي الملكي هو إضافة القوة للفريق وتعزيز خط الوسط، بعد الخروج المذل لحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (14 مرة) على يد مانشستر سيتي الإنجليزي برباعية نظيفة في دور الأربعة الموسم الماضي.
وستكون زيارة نابولي بمثابة اختبار حقيقي آخر لكل من خطة أنشيلوتي وعمق تشكيلة ريال مدريد، حيث يقدم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن مستوى جيدا، على الرغم من غضبه الأخير بسبب إهانته من قبل النادي على شبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك".
وسيخوض "النادي الملكي" المباراة في غياب قطب دفاعه النمساوي دافيد ألابا بسبب الإصابة، وسيكون أمام أنشيلوتي خيار اللاعب الألماني أنتونيو روديغر وناتشو فرنانديس لشغل مركز قلب الدفاع.
ويتطلع المدرب الفرنسي لنابولي رودي غارسيا أيضا إلى خطف نقاط المباراة، حيث حيث كان من المقرر أن يواجه ريال مدريد عندما كان في الدفة الفنية لنادي روما بالعام 2016، لكنه أقيل قبل مواجهتهما في الدور ثمن النهائي.
وفي المقابل، يطمح فريقا بايرن ميونيخ الألماني وأرسنال الإنجليزي إلى تأكيد انطلاقتهما القوية في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحلان ضيفين على كوبنهاغن الدنماركي ولانس الفرنسي تواليا في الجولة الثانية، كما تشهد الجولة الثانية مباراة قمة بين إنتر ميلان وصيف بطل الموسم الماضي وبنفيكا البرتغالي في سعيهما إلى الفوز الأول.
واستهل بايرن ميونيخ مشواره بفوز مثير على ضيفه مانشستر يونايتد الانجليزي 4-3 ضمن المجموعة الاولى، وضرب أرسنال بقوة عبر فوزه برباعية نظيفة في مرمى أيندهوفن الهولندي، فيما انتزع إنتر ميلان تعادلا قاتلا من مضيفه ريال سوسييداد الاسباني 1-1 في الرابعة، ومني بنفيكا بخسارة مفاجئة أمام ضيفه سالزبورغ النمساوي 0-2 في المجموعة ذاتها.
ويبدو أن بايرن ميونيخ المثقل بالاصابات، مرشحا لتخطي عقبة كوبنهاغن، لكن يتعين عليه الحذر من كثرة اهتزاز شباكه في المباريات الاخيرة، حيث تلقى أبطال ألمانيا ثلاثة أهداف في لقاءاتهم مع لايبزيغ بكأس السوبر الألمانية، ومانشستر يونايتد حتى الآن هذا الموسم، إلى جانب هدفين ضد متصدر الدوري باير ليفركوزن (2-2) ومثلهما ضد لايبزيغ بتعادلهما بالنتيجة ذاتها السبت في البوندسليغا.
ورغم فترة الانتقالات التي شهدت تعاقده مع قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، وأفضل مدافع في الدوري الإيطالي، الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي والنمساوي كونراد لايمر، إلا أن النادي سمح برحيل العديد من اللاعبين في الصيف أبرزهم المدافعون الفرنسيان بنجامان بافار ولوكا هرنانديز والكرواتي يوسيب ستانيشيتش.
وزادت معاناة بايرن ميونيخ الدفاعية بالاصابات العديدة التي تشهدها صفوفه خصوصا قطب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت والفرنسي دايو أوباميكانو وكيم، وبعد إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في أيلول "سبتمبر" الماضي، وصف المدرب توماس توخل فريقه بأنه واهن بعض الشيء، وصغير بعض الشيء، قائلاً إنه أضعف من ذي قبل، مضيفا في تصريح لشبكة سكاي الألمانية إنها: "تشكيلة شجاعة، سنرى ما إذا سيكون ذلك كافيا لتحقيق أهداف النادي هذا الموسم".
وأجبرت الإصابات توخيل على اختيار لاعب الوسط ليون غوريتسكا والظهير المغربي نصير مزراوي في قلب الدفاع، في فوز بايرن على مونستر 4-0 الثلاثاء الماضي في كأس ألمانيا، وتجلت مخاوف بايرن بشكل أفضل الأحد، عندما شوهد قلب دفاعه السابق جيروم بواتنغ يتدرب مع الفريق قبل العودة المحتملة.
وفاز بواتنغ بدوري أبطال أوروبا العامين 2013 و2020 مع بايرن، لكن تم التخلي عن خدماته مجانا صيف 2021 حيث انضم الى ليون الفرنسي دون اي نجاح، لكن تبقى القوة الضاربة للنادي البافاري في خط هجومه بقيادة كاين ولوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو-موتينغ، وإن كان الجناح سيرج غنابري سيغيب بسبب كسر في ساعده.
وفي المجموعة ذاتها، سيكون مانشستر يونايتد مطالبا بتخطي أزمة النتائج، عندما يستضيف غلطة سراي التركي، حيث يدخل "الشياطين الحمر" المباراة بمعنويات مهزوزة بعد خسارتهم الصادمة أمام كريستال بالاس 0-1 السبت، بعدما كانوا أكرموا وفادة ضيوفهم بثلاثية نظيفة الاربعاء الماضي في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية بكرة القدم.
وكانت الخسارة الثالثة لفريق مانشستر يونايتد في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري والرابعة في سبع مباريات حتى الآن، حيث أعرب المدرب الهولندي لفريق يونايتد، إريك تن هاغ، عن خيبة أمله بعد الخسارة، لافتا: "الأمر بسيط جدا، واجهنا ثلاث فرص فقط طوال المباراة وجميعها من كرات ثابتة، وبدورنا وصلنا إلى مناطق جيدة لكن اتخذنا قرارات ضعيفة".
وعلى غرار بايرن ميونيخ، سيكون أرسنال مرشحا لكسب النقاط الثلاث أمام مضيفه لانس، وصيف بطل الدوري الفرنسي، ضمن المجموعة الثانية، بالنظر الى الفوارق الكبيرة بين الفريقين ونتائجهما هذا الموسم.
وكشر النادي اللندني عن أنيابه في مستهل مشواره بالمسابقة العائد إليها بعد ست سنوات من الغياب، بفوزه الكبير على ضيفه أيندهوفن، ويدخل المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على مضيفه بورنموث برباعية نظيفة أيضا وصعوده الى المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة خلف سيتي المتصدر وحامل اللقب.
وفي المقابل، حقق لانس نقطة واحدة في مبارياته الخمس الأولى بالدوري، قبل أن يكسب الأخيرتين وبصعوبة على تولوز 2-1 وستراسبورغ 1-0.
وفي المجموعة ذاتها، يأمل أيندهوفن في استغلال عاملي الارض والجمهور لتعويض سقوطه المذل امام ارسنال وذلك عندما يستضيف إشبيلية الاسباني.
وتتجه الانظار الى إيطاليا حيث تقام قمتان ساخنتان، الأولى على ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو بين إنتر الوصيف وبنفيكا ضمن المجموعة الرابعة، والثانية على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي بين صاحب الأرض وضيفه ريال مدريد.
والتقى إنتر وبنفيكا في ربع النهائي الموسم الماضي وكان الفوز من نصيب إنتر 2-0 في لشبونة، قبل التعادل 3-3 في ميلانو، حيث يدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية عقب الفوز الكاسح لإنتر على مضيفه ساليرنيتانا بسوبر هاتريك نظيف لقائده الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس، والثمين لبنفيكا على غريمه التقليدي بورتو 1-0 في قمة الدوري البرتغالي سجله نجمه العائد الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا.
ويتألق دي ماريا بشكل لافت هذا الموسم عقب عودته الى بنفيكا من يوفنتوس الايطالي، وسجل دي ماريا ستة أهداف مع تمريرتين حاسمتين، في ثماني مباريات مع قطب مدينة لشبونة.
وفي المجموعة ذاتها، يلعب سالزبورغ المتصدر مع ريال سوسييداد، فيما يلتقي الجريحان أونيون برلين الألماني مع براغا البرتغالي.
وبعد البداية السيئة، يخوض مانشستر يونايتد وبروسيا دورتموند، الجولة الثانية من دوري الأبطال دون أي مجال للإخفاق، حيث سقط مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في ملعب الأخير أليانز أرينا، بينما سقط بروسيا دورتموند في حديقة الأمراء لصالح باريس سان جيرمان. أما بنفيكا فقد خسر في عقر داره ملعب النور على يد سالزبرغ النمساوي في مباراة كانت نتيجتها غير متوقعة على الإطلاق بين جميع مواجهات الجولة الأولى.
ولن يحسم أي فريق تأهله من الجولة الثانية، رغم أن بعض الفرق قد تشهد تضاؤل فرصها خلال منتصف الأسبوع، الذي يشهد زيارة ريال مدريد لنابولي وميلان لملعب دورتموند وباريس سان جيرمان إلى نيوكاسل. كما يحل بنفيكا ضيفاً على إنتر ميلان بملعب الأخير جيوسيبي مياتزا.
وينظر بنفيكا لمواجهة الإنتر في ميلان على أنها نهائي مبكر، حيث كان الفريق البرتغالي قد سقط في لشبونة خلافا لكل التوقعات، لذا يحتاج بشدة لعودة الروح واسترداد ذكريات العام الماضي حين أنهى دور المجموعات بلا أي هزيمة، أما منافسه الإيطالي، ووصيف النسخة الأخيرة، فقد عاد بنقطة ثمينة من ملعب أنويتا حيث التقى ريال سوسييداد في الأسبوع الأول.
وتمثل زيارة ملعب "ريد بول أرينا" معقل سالسبورغ تحدياً بالنسبة لممثل إسبانيا الذي فشل في الفوز طوال آخر 11 مباراة خاضها في دور المجموعات من دوري الأبطال، بواقع خمسة تعادلات وخمس هزائم منذ الفوز على جالطة سراي في سبتمبر (أيلول) 2003. وفي حال واصل الفريق النمساوي اللعب بنفس الجدية التي ظهر بها الموسم الماضي، فسيكون أحد أوائل المرشحين للتأهل إلى ثمن النهائي.
ووسط أزمة داخلية بسبب ملف جادون سانشو وفي ظل سوء النتائج، يستقبل مانشستر يونايتد على ملعبه غلطة سراي مستهدفاً تحقيق انتصار يطيل فترة تواجده في التشامبيونز، ويعود اليونايتد إلى ملعبه بعد الخسارة في ميونخ على يد البايرن، ليواجه فريقا يلعب بندية في أوروبا وخسر مباراة وحيدة في آخر 19 مواجهة أوروبية لعبها.
أما مجموعة الموت، فستكون على موعد مع زيارة من باريس سان جيرمان تحت إمرة المدير الفني لويس إنريكي وفي وسط شكوك حول مشاركة كيليان مبابي، لملعب "سانت جيمس بارك" لملاقاة نيوكاسل يونايتد، الذي عاد من إيطاليا بنقطة بعد تعادله مع ميلان.
وفي المواجهة الأخرى، التي تجمع بروسيا دورتموند بميلان في ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، يحاول بروسيا دورتموند تجاوز صدمة الخسارة من "البي إس جي" في الجولة الماضية، كما لا بديل أمام ميلان سوى الفوز بعد أن حصل على نقطة وحيدة من مواجهته مع نيوكاسل.-(وكالات)

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