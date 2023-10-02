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القدرة والتحمل فرصة لإبراز معالم الأردن الأثرية

10/2/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – حقق السباق الدولي الثاني للقدرة والتحمل للعام 2023، الذي أقامه الاتحاد الملكي للفروسية، برعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد الملكي للفروسية، أهدافه بكل مقاييس النجاح، وشهدت منافسات الحدث منافسة شديدة ومثيرة على المراكز الأولى.
وحظي السباق الذي بلغت مسافته 160 كم، بمشاركة 89 فارسا وفارسة يمثلون 13 دولة عربية ودولية هي: الأردن، قطر، مصر، فلسطين، الكويت، السعودية، سورية، السودان، المغرب، ألمانيا، باكستان، بلجيكا، وسلوفاكيا.
وسبق انطلاق المنافسات الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بيوم واحد من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها، وأشرف على السباق أطباء مختصون من الأردن، الإمارات، الكويت، مصر، وسلطنة عمان.
وتنافس الفرسان والفارسات على سباقات لمسافات 160 و120 كم كبار وناشئين، و100 كبار وناشئين، حيث توج الفارس بسام الفايز بلقب سباق 160 كم، والفارس سطام الفايز بلقب سباق 120 كم ناشئين، والفارس زيد أبو الشباب بلقب سباق 100 كم كبار، والفارس شاهر الفايز بلقب سباق 100 كم ناشئين.
وتعد سباقات القدرة والتحمل من النشاطات المميزة التي ينظمها اتحاد الفروسية الأردني، وتحظى باهتمام كبير من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات الدولية أو التأهيلية التي ينظمها الاتحاد.
وتقام منافسات بطولات القدرة والتحمل، والتي تميز فيها اتحاد الفروسية الملكي منذ سنوات طويلة، وأصبحت محط إعجاب وتقدير المشاركين والمشاركات العرب والأجانب، خصوصا وأن البطولات تجري بين تضاريس الأردن المذهلة، وطرقاته الصحراوية الوعرة في اختبار حقيقي لصمود الإنسان والخيل بوجه الوقت والتحديات على مسافات طويلة مختلفة، حيث تابع السباق عدد كبير من محبي رياضة الفروسية، الذين شجعوا المشاركين على مدار مسافة السباق.
ويستعد اتحاد الفروسية حاليا، لإقامة سباق الحسين للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم و120 كم، يومي الرابع عشر والخامس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويحظى السباق على وجه التحديد باهتمام كبير من سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد، وينظم الاتحاد السباق سنويا، في اليوم الذي يصادف ذكرى ميلاد جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه.
ويحرص اتحاد الفروسية، على إقامة معسكر عمل في موقع انطلاق السباق، ويتم وبالتعاون مع الجهات المعنية تجهيز مرافق الموقع من خيام لاستقبال الضيوف فيها، وكذلك أماكن لإقامة الخيول المشاركة في السباق، إضافة إلى تحديد مسار السباق لمسافتي الكبار والناشئين، واستكمال الأمور التحضيرية كافة، ويراهن المتابعون على قدرة المنظمين من كادر اتحاد الفروسية الأردني، على إخراج السباق بأفضل ترتيبات ممكنة، وتتناسب مع أهمية السباق وحجم المشاركة الواسعة فيه، والسمعة الدولية التي اكتسبها على مدار سنوات عديدة.
وتعتبر سباقات القدرة والتحمل من النشاطات المميزة التي ينظمها اتحاد الفروسية الأردني، وتحظى باهتمام كبير من قبل مالكي الخيول في الأردن، الذين يحرصون على المشاركة في مختلف السباقات سواء الدولية أو التأهيلية التي يشرف على تنظيمها الاتحاد.
ويكتسب سباق وادي رم الدولي الذي ينظمه اتحاد الفروسية سنويا أهمية كبيرة على المستويين الاقليمي والدولي نظرا لانتظام إقامة السباق في كل عام، والمنطقة السياحية الخلابة التي يقام فيها السباق، حيث إن مسارات السباق والطريق التي تم تحديدها مسارا للخيول المشاركة في السباق تتمتع بمواصفات عالمية، من حيث طبيعة المنطقة وتضاريسها الجغرافية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والجبال الشاهقة بمنطقة وادي رم.

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