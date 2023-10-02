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الأهلي يحقق فوزه الأول بـسلة الناشئات من بوابة الإنجليزية

10/2/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – حقق فريق النادي الأهلي، انتصاره الأول في دوري الناشئات تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوزه على فريق الإنجليزية بنتيجة (51-31)، في لقاء جمعهما بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من ذهاب المرحلة الأولى.
وبرزت في المباراة التي جرت أول من أمس اللاعبة سلمى حتك في اللقاء من جانب الأهلي، محققة "الدبل دبل" بتسجيلها 11 نقطة و21 متابعة و4 تمريرات و4 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 26، تليها نور شرف بتسجيلها 15 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات وستيل بفاعلية 14، فيما كانت ريتال زينة المسجلة الأبرز في اللقاء من جانب الإنجليزية بـ 17 نقطة و9 متابعات و5 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 8.
وفي مباراة أخرى، عاد فريق الأرثوذكسي إلى صدارة الترتيب بعدما أثقل سلة فريق نجوم الأرثوذكسي (90-38)، في لقاء برزت فيه تيا بوري من جانب لاعبات الأرثوذكسي بتسجيلها 12 نقطة مع 3 متابعات و4 تمريرات وسرقتين للكرة بفاعلية 20، تليها اللاعبة تالا السعودي بتسجيلها 14 نقطة مع 9 متابعات وستيل وبلوك شوت بفاعلية 19، فيما كانت سلمى عزام أفضل مسجلة من جانب نجوم الأرثوذكسي بـ 12 نقطة و3 متابعات.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، يليه الفحيص ثانيا برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، ويأتي نجوم الأرثوذكسي ثالثا برصيد 5 نقاط، متقدما بأفضلية فارق المواجهات والسلات عن فريق نجوم الفحيص، الذي يأتي رابعا بالرصيد النقطي نفسه، واستقر الأهلي خامسا بالرصيد نفسه أيضا، فيما يتذيل الإنجليزية جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.
وتستأنف مباريات ذهاب المرحلة الأولى يوم غد بإقامة مباراتين لحساب منافسات الجولة السادسة، حيث يلتقي نجوم الفحيص مع الإنجليزية عند الساعة 6 مساء في صالة الفحيص، فيما يستقبل الفحيص نظيره نجوم الأرثوذكسي بالتوقيت نفسه في صالة الأمير حمزة.

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