Monday, 02 October 2023 09:58 GMT

تقدم تاريخي في التصنيف الدولي يضع الكراتيه الأردنية في الصدارة

10/2/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - نجحت الكراتيه الأردنية في فرض تواجدها في صدارة المشهد العالمي، بعد الإنجازات المتتالية التي حققتها أخيرا في المشاركات الخارجية المختلفة، والتي كان آخرها تصدر المشهد في التصنيف الدولي الصادر أمس، عن الاتحاد الدولي للعبة.
وساهمت إنجازات الكراتيه الأردنية المتتالية، في وضع اسم الأردن في مقدمة دول العالم في هذه الرياضة.
وفي إنجاز تاريخي آخر يسجل للكراتيه الأردنية، تصدر عدد من لاعبي المنتخبات الوطنية الترتيب العام لأوزانهم في التصنيف الدولي الصادر عن الشهر الحالي، بعد أن فرضوا أنفسهم في بطولات الدوري العالمي وبطولات العالم وغرب آسيا وبطولة مهمة أخرى.
و تصدر لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) ومحمد الجعفري (وزن 84 كغم)، الترتيب العام للتصنيف العالمي لوزنيهما، وجاء لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه عبد الله حماد (وزن 60 كغم) وحسن المصاروة (وزن تحت 75)، في المركز الرابع في الترتيت العام لوزنيهما.
وتتطلع الكراتيه الأردنية، إلى تحقيق مزيد من التقدم في الدورة الآسيوية الـ19 المقامة حاليا في الصين.
وكان اللاعبان المصاطفة والجعفري، حققا سلسلة من الإنجازات الخارجية غير مسبوقة مؤخرا ولاسيما، في بطولات الدوري العالمي وبطولة العالم وغرب آسيا، حيث نالا جائزة "Grand Winners" الفائزون الكبار"، لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.
وتعتبر هذه هي المرة الأولى، التي ينال فيها أحد لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه هذه الجائزة المرموقة من الاتحاد الدولي للكراتيه.
ونال البطل الأولمبي، عبدالرحمن المصاطفة، جائزة "الفائزون الكبار"، ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم وذلك بعد تحقيقه 3 ميداليات في جولات الدوري العالمي للعام الحالي، من بينها ذهبيتان وبرونزية واحدة.
كما فاز الجعفري بالجائزة ذاتها، لمنافسات وزن تحت 84 كغم، بعد فوزه أيضاً بذهبيتين وبرونزية في جولات الدوري العالمي والتي تكونت من 4 جولات أقيمت في كل من: مصر واليابان والمغرب وإيرلندا. وكان لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة، حصد ميدالية ذهبية في الجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الدوري العالمي والتي استضافتها العاصمة الإيرلندية دبلن.
وأكد مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري لـ"الغد":" أصبحت الكراتيه الأردنية تنافس دولا عريقة على المستويين الإقيلمي والعالمي، النجاحات متتالية، وأول من أمس حقق 4 من لاعبي المنتخب الوطني للكراتيه إنجازا مميزا في التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي للكراتيه، حيث تصدر كل من: عبد الرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري الترتيب العام لوزنيهما وجاء كل من: حسن المصاروة وعبد الله حماد في المركز الرابع لوزنيهما، ما يؤكد قوة الكراتيه الأردنية على الأصعدة كافة، الآن نحن على موعد مع إنجازات جديدة في الدورة الآسيوية المقامة في الصين، وأيام تفصل المنتخب الوطني عن خوض منافسات الكراتيه".
وأكد:" يقف وراء المنتخبات الوطنية المدير الفني المصري محمد إبراهيم الذي يتمتع بخبرة كبيرة كما أن مجلس إدارة الاتحاد يقف على كل صغيرة وكبيرة ويعمل على إيجاد أرضية صلبة ليقف عليها اللاعبون في البطولات، وتوفير معسكرات مهمة مع دول مؤثرة كمعسكر تشيلي الذي أقيم في الأردن مؤخرا، وعاد بالفائدة على المنتخبين الأردني والتشيلي، استعدادا للدورة الآسيوية وبطولة العالم التي ستقام في العاصمة المجرية بودابست بعد الدورة الآسيوية مباشرة".

MENAFN02102023000072011014ID1107175809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث