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الملاكمة في الأسياد.. صفر ميداليات رغم ارتفاع سقف الطموحات

10/2/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- فاجأ المنتخب الوطني للملاكمة الجميع، بالوداع المبكر للاعبيه ولاعباته، في منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين، والخروج خالي الوفاض " صفر ميداليات"، بعد نسختين سابقتين شهدتا صعود لاعبي المنتخب لمنصات التتويج.
وشارك المنتخب في "الأسياد"، المقامة حاليا بـ6 لاعبين وهم: حذيفة عشيش، محمد أبو جاجة، عبادة الكسبة، زياد عشيش، حسين عشيش وعدي الهنداوي، إضافة للاعبتين سيلين الحسنات وحنان نصار، وتحت قيادة المدرب الكوبي داغوبيرتو سكوت.
وعلى الرغم من المعسكرات والبطولات العديدة التي شارك فيها المنتخب الوطني خلال مدة عام تقريبا، وتحديدا بعد استضافة بطولة آسيا في عمان خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، لم تثمر تلك المعسكرات عن ظفر أي لاعب بميدالية ملونة، رغم الآمال الكبيرة التي كانت معلقة على اللاعبين، عقب النجاحات الملحوظة في الفترات الماضية.
ويعود وفد المنتخب الوطني للملاكمة يوم السبت المقبل، بعد وداعات متتالية للاعبين في مختلف الأوزان وآخرهم اللاعب حسين عشيش، والذي خرج من دور ربع النهائي على يد اللاعب الأوزبكي تورابيك خابيبولاييف، فيما غادر حامل برونزية العالم أبو جاجة من نزاله الأول في دور الـ32.
وشارك المنتخب خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، بسلسلة الحزام الذهبي في المغرب، قبل أن تشارك نصار والحسنات ببطولة العالم خلال شهر آذار (مارس) في الهند، قبل أن يخوض منتخب الرجال معسكرا تدريبيا في بلغاريا خلال شهر نيسان (أبريل)، تبعها المشاركة في بطولة العالم بأوزبكستان خلال شهر أيار (مايو)، فيما عاد المنتخب للمغرب مجددا لإقامة معسكر خلال شهر حزيران (يونيو)، وثم المشاركة بدورة الألعاب العربية في الجزائر خلال شهر تموز (يوليو)، قبل خوض معسكر آخر في المغرب خلال شهر آب (أغسطس)، ومعسكر آخر خلال الشهر الماضي في الصين تحضيرا للأسياد.
وبرر أمين سر اتحاد الملاكمة والناطق الإعلامي طه محجوب، خسارة لاعبي المنتخب الوطني بأخطاء تحكيمية، إلى جانب وقوع اللاعبين في طريق صعب بمواجهة لاعبين من دول متقدمة في "الفن النبيل".
وأوضح محجوب في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن اللاعبين لديهم فرصة كبيرة في المحطات المقبلة ببلوغ دورة الألعاب الأولمبية عبر بطولة العالم وغيرها، مشيرا إلى أن الأسياد كانت فرصة ومحطة للاعبين للوقوف على بعض الأخطاء ومعالجتها تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.
من جهته، ذكر المدرب الوطني أيمن النادي، أن المشاركة الحالية تعد الأسوأ في تاريخ الملاكمة الأردنية بالأسياد في العصر الحديث، نتيجة تراجع النتائج والخروج "خالي الوفاض" من الميداليات الملونة عقب الحصول على ميدالية برونزية في 2018، وفضية وبرونزيتين في العام 2014.
وبين النادي لـ "الغد"، أن الجهاز الفني يتحمل مسؤولية الإخفاق الآسيوي، نتيجة خطة الإعداد الخاطئ من قبلهم تجاه اللاعبين، مطالبا اتحاد الملاكمة بإعادة هيكلة الجهاز الفني للمنتخب، كما حصل سابقا.
وأضاف: "لا أتطلع لأي منصب في الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني، بصفتي مدربا حاليا للمنتخبات الفلسطينية، لكن اللاعبين يحتاجون إلى مدرب جديد قادر على إيصالهم لمراتب أعلى، لأن الأسياد شهدت وصول لاعبين عرب من سورية والعراق للمربع الذهبي رغم المشاركة بعدد أقل من اللاعبين".

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