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صقور الأردن يواجه السعودية بطموحات التأهل للمربع الذهبي بـالأسياد اليوم

10/2/2023 2:29:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان - يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، إلى خطف بطاقة العبور للمربع الذهبي في مشاركته الخامسة بدورة الألعاب الآسيوية، وذلك عندما يلتقي المنتخب السعودي عند الساعة 11:00 من صباح اليوم في صالة الألعاب الرياضية بمركز هانغتشو الأولمبي في الصين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة "الأسياد"، والتي تختتم الأحد المقبل.
وخطف المنتخب الوطني بطاقة التأهل لدور الثمانية، بتحقيقه "العلامة الكاملة" بين فرق مجموعته الثالثة، بعد فوزه على منتخبات؛ تايلند (97-63) والبحرين (84-60) والفلبين (87-62) تواليا، فيما بلغت السعودية الدور ربع النهائي بفوزها في مباراة الملحق التأهيلي على هونغ كونغ (95-72).
وسيتأهل الفائز من مباراة "صقور الأردن" و"الأخضر السعودي" للدور نصف النهائي، ليلاقي الفائز من مباراة (متصدر ترتيب فرق المجموعة الرابعة) اليابان مع الصين تايبيه، والتي حسمت تأهلها للدور ربع النهائي بفوزها على كازاخستان (83-62) في الملحق التأهيلي.
ويضع المنتخب الوطني الفوز نصب عينيه، متسلحا بتشكيلته المدججة بالنجوم، حيث يتوقع أن يستقر المدير الفني وسام الصوص على الخماسي المكون من فريدي إبراهيم في ضبط الإيقاع وتدوير الكرة مع سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون، مع تولي مواطنه جون بوهانون مهمة تأمين منطقة العمق إلى جانب أحمد الدويري.
ويبرز على دكة البدلاء العديد من الأوراق الرابحة، ويتقدمهم هاشم عباس ومحمد شاهر وأحمد حمارشة ومالك كنعان وأشرف الهندي وأحمد الحموري وفادي قرمش، وسيكونون متاحين للتناوب مع الأساسيين، طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية للجهاز التدريبي.
وفي المقابل، يعول المدير الفني للمنتخب السعودي علي السنحاني، على خبرات الخماسي الأساسي؛ خالد عبدالجبار وفهد بلال ومثنى المرواني ومحمد المرواني ومحمد السويلم، إلى جانب تواجد اللاعبين، مصعب القاضي وثامر محمد وعبدالرحمن فلاته وعلي الشبيلي وناصر أبو جلاس ومحمد صالح ومرزوق المولد، على دكة البدلاء.
وتحمل المواجهة المقبلة بين المنتخب الوطني والسعودية الرقم 20 على الصعيدين الودي والرسمي، منذ العام 1995، وتحديدا منذ أول لقاء جرى بين المنتخبين يوم 15 أيلول (سبتمبر) من العام 1997، مرورا بآخر لقاء جمعهما أيضا يوم 16 تموز (يوليو) من العام 2022.
وخلال المواجهات السابقة، فاز المنتخب الوطني الأول لكرة السلة في 13 مرة مقابل 6 مرات للمنتخب السعودي، ما يشير إلى وجود أفضلية لـ"صقور الأردن" في ميزان المواجهات المباشرة.
ويحتل المنتخب الوطني المركز 32 عالميا والسابع آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة، في آخر تصنيف عالمي للفيبا، فيما يحتل المنتخب السعودي المركز 66 عالميا و10 آسيويا برصيد 160.6 نقطة.
تاريخ اللقاءات السابقة بين المنتخبين
-الأردن × السعودية 59-71، 15 أيلول (سبتمبر) 1997 (أمم آسيا).
-الأردن × السعودية 71-80، 23 آب (أغسطس) 2002 (كأس الملك).
-الأردن × السعودية 56-68، 28 آب (أغسطس) 2002 (نهائي كأس الملك).
-الأردن × السعودية 83-64، 24 آب (أغسطس) 2004 (كأس الملك).
-الأردن × السعودية 85-60، 26 آب (أغسطس) 2004 (نصف نهائي كأس الملك).
-الأردن × السعودية 50-59، 16 نيسان (أبريل) 2005 (التضامن الإسلامي).
-الأردن × السعودية 97-67، 23 آب (أغسطس) 2005 (كأس الملك).
-الأردن × السعودية 88-50، 16 أيلول (سبتمبر) 2005 (أمم آسيا).
-الأردن × السعودية 77-73، 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2007 (كأس الملك).
-الأردن × السعودية 79-52، 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 (بطولة المنتخبات العربية السابعة عشرة).
-الأردن × السعودية 64-46، 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 (الألعاب العربية الحادية عشرة).
-الأردن × السعودية 71-53، 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 (بطولة المنتخبات العربية الثامنة عشرة).
-الأردن × السعودية 63-47، 3 آب (أغسطس) 2013 (امم آسيا).
-الأردن × السعودية 69-89، 5 حزيران (يونيو) 2021 (مباراة ودية).
-الأردن × السعودية 76-74، 8 حزيران (يونيو) 2021 (مباراة ودية).
-الأردن × السعودية 91-81، 26 تموز (يوليو) 2021 (كأس الملك).
-الأردن × السعودية 68-61، 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 (تصفيات آسيا).
-الأردن × السعودية 64-72، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 (تصفيات آسيا).
-الأردن × السعودية 74-64، 16 تموز (يوليو) 2022 (كأس آسيا).

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