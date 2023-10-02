كيف دافعت هيلين ميرين عن أداء دور غولدا مائير؟

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قالت الممثلة هيلين ميرين، الحائزة على جائزة الأوسكار، لبي بي سي إنه يجب الحفاظ على "توازن دقيق للغاية" في لعب دور شخصيات تنتمي لتراث ثقافي مختلف.

ولعبت ميرين (78 عاما) دور رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، غولدا مائير، في أحدث أفلامها، وهو الدور الذي أثار بعض الانتقادات لأنها ليست يهودية.

وقالت ميرين لمذيعة بي بي سي، لورا كوينسبيرغ، إنها "تستطيع أن ترى" سبب عدم ارتياح البعض لقيامها بالدور.

ولكنها نوهت قائلة "في بعض الأحيان لا أستطيع أن أرى لأنني لا أستطيع أن أرى من هو اليهودي في هذه الغرفة".

وأضافت: "نحن جميعًا مزيج رائع".

وعندما تم إصدار المقطع الدعائي الأول لفيلم "مايسترو"، الذي أنتجته نتفليكس، وهو يتناول السيرة الذاتية للموسيقار وقائد الأوركسترا الشهير لينونارد بيرنشتاين، هذا العام، تعرض الممثل برادلي كوبر لانتقادات شديدة بسبب استخدام المكياج لتكبير أنفه، حتى تشبه الأنف المعقوف.





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وتعرض كوبر، وهو ليس يهوديا، للانتقادات من بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن "ذلك يسهم في الإضافة إلى الصور النمطية المسيئة لليهود".

وقالت عائلة برنشتاين إنها "توافق تمامًا" مع لعب كوبر للدور.

وقال ميرين: "أعتقد أن هناك ما يسيء في مسألة اتخاذ مظهر معين لأنك تلعب دورا لشخص من عرق معين".

وأضافت "من ناحية أخرى، إذا كنت تلعب دور ليونارد بيرنشتاين وكان هذا هو شكل ليونارد بيرنشتاين حقًا، كما تعلم، فربما تكون فكرة جيدة".

وقالت "كما قلت، إنه توازن دقيق للغاية".

وفي العام الماضي، أعربت الممثلة مورين ليبمان، وهي يهودية، عن تحفظها على اختيار ميرين في الفيلم، وقالت لصحيفة جويش كرونيكل: "إن يهودية الشخصية جزء لا يتجزأ من الفيلم".

وقالت: "أنا متأكدة من أنها [ميرين] ستكون رائعة، لكن لن يُسمح أبدًا لبن كينغسلي بلعب دور نيلسون مانديلا. لا يمكنك حتى تصور ذلك".





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ويتناول الفيلم الذي يحمل عنوان "غولدا" حياة أول رئيسة وزراء لإسرائيل من عام 1969 إلى عام 1974، بما في ذلك حرب عام 1973، وهي إحدى أهم الفترات في عهد غولدا مائير في السلطة.

وبدأت الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 1973 عندما شنت مصر وسوريا هجومًا مفاجئًا على إسرائيل في عيد الغفران اليهودي. وأدى الصراع الذي أعقب ذلك إلى مقتل الآلاف.

ويستكشف الفيلم روايات جديدة، بالاعتماد على وثائق حكومية سرية للغاية من وقت الحرب تم رفع السرية عنها في العقد الماضي.

وقالت ميرين إنها كانت "بالطبع" على علم بالجدل الدائر حول غولدا، وخاصة حول معاملتها للفلسطينيين.

وتقول: "كل ما أفعله هو لعب دور غولدا خلال فترة حرب يوم الغفران".

وقالت: "أنا لا أشرحها أو أبررها أو أعيد تقييمها. أنا فقط ألعب دور امرأة في ذلك العمر تتعامل مع هذا الموقف".

وقالت ميرين إن صعود غولدا مائير إلى السلطة كان "لحظة مذهلة بالنسبة للنساء في عمر الشباب" وأنه "حتى تلك اللحظة كان من غير المفهوم أن تقود امرأةً دولة، ناهيك عن دولة معقدة ومهمة مثل إسرائيل".

وقالت ميرين، التي أثنى عليها مخرج فيلم "غولدا" غاي ناتيف، إنها استلهمت قدرتها على لعب دور غولدا مائير في الأيام المحورية لحرب أكتوبر من قوة غولدا في تلك الأيام الحرجة.

وقالت: "فقط حقيقة أنها لم تسر بخيلاء مرتدية رداء السلطة وكأنها تقول: أنا أدير دولة".

وأضافت "على العكس من ذلك، ظلت كما كانت قبل أن تصبح رئيسة للوزراء. لقد كانت لحظة مهمة للغاية في تاريخ المرأة، بالنسبة لي شخصيا، أن أرى ذلك يحدث".