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آبل تحدد سبب ارتفاع درجة حرارة آيفون 15

10/2/2023 2:29:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت شركة آبل، السبت، إنها حددت بعض المشكلات التي يمكن أن تتسبب في تشغيل أجهزة iPhone الجديدة بشكل أكثر دفئًا من المتوقع، بما في ذلك خلل في برنامج iOS 17 والذي سيتم إصلاحه في التحديث القادم.
وبعد شكاوى من أن الهواتف الجديدة أصبحت دافئة للغاية، قالت شركة أبل إن الجهاز قد يشعر بالدفء في الأيام القليلة الأولى“بعد إعداد الجهاز أو استعادته بسبب زيادة نشاط الخلفية”.

وقالت آبل:“هناك مشكلة أخرى تتعلق ببعض التحديثات الأخيرة لتطبيقات الطرف الثالث والتي تتسبب في زيادة التحميل على النظام”، مضيفة أنها تعمل مع مطوري التطبيقات على الإصلاحات التي هي في طور التنفيذ.

تتضمن تطبيقات الطرف الثالث التي تسبب المشكلة لعبة Asphalt 9؛ ميتا (META.O) إنستغرام؛ وأوبر، بحسب الشركة. قام انستغرام بالفعل بإصلاح المشكلة في تطبيقه في 27 سبتمبر.

لن يؤدي إصلاح أخطاء iOS 17 القادم إلى تقليل الأداء لمعالجة درجة حرارة iPhone.

وقالت الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، إن iPhone 15 Pro وPro Max لا يعانيان من ارتفاع درجة الحرارة بسبب التصميم، بل تؤدي أغلفة التيتانيوم الجديدة إلى تحسين تبديد الحرارة مقارنة بنماذج الفولاذ المقاوم للصدأ السابقة.

وقالت شركة آبل أيضًا إن المشكلة لا تتعلق بالسلامة أو خطر الإصابة، ولن تؤثر على أداء الهاتف على المدى الطويل. -وكالات

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