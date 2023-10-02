Monday, 02 October 2023 09:57 GMT

أسباب ومضاعفات فرط التحدب المرتبط بالعمر

10/2/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الإثنين، عن أسباب فرط الحداب أو التحدب المرتبط بالعمر، ومضاعفاته، إضافة إلى كيفية تشخيصه، وطرق علاجه.
يؤثر فرط الحداب / التحدب المرتبط بالعمر على 20-40 % من كبار السن ويمكن وصفه بأنه انحناء أمامي مبالغ فيه في العمود الفقري الصدري يرتبط بالشيخوخة. عندما تزيد زاوية الحداب عن 40 درجة تعتبر الحالة فرط الحداب.

الأسباب العامة لفرط الحداب المرتبط بالعمر هي:
- كسور الفقرات: تشكل أجسام الفقرات معظم ارتفاع العمود الفقري، ويُعتقد عمومًا أن فرط الحداب المرتبط بالعمر ينتج بشكل أساسي عن كسور العمود الفقري.

المرضى الذين يعانون من كسور في العمود الفقري لديهم حداب أسوأ مقارنة مع أولئك الذين لا يعانون من كسور في العمود الفقري

- انخفاض كثافة العظام: أثبتت دراسات متعددة أن انخفاض كثافة العظام، حتى في حالة عدم وجود كسور في العمود الفقري، يساهم في تفاقم الحداب لدى كبار السن.

- قصر طول العمود الفقري: تسمى أسباب تشوه العمود الفقري بخلاف الكسور أو هشاشة العظام بشكل جماعي بالتشوهات "غير الكسرية".

قد تكون هذه التشوهات نتيجة لتشوهات في النمو مع/ أو بدون تغييرات تنكسية. فرط الحداب التنموي الأكثر شيوعًا هو مرض شيرمان، وهو تشوه حدابي موروث في العمود الفقري يحدث عادةً في مرحلة المراهقة المبكرة.

- مرض القُرص التنكسي (Degenerative disc disease) :تتراوح سماكة الأقراص الفقرية في العمود الفقري الصدري من 1 إلى 2 سم. مع تقدم العمر، يمكن أن تجف الأقراص وتفقد ارتفاعها. هناك ارتباط كبير بين مرض القرص التنكسية ودرجة الحداب.

- التغيرات الوضعية :(Postural changes) قد يؤثر التكوين الوضعي للعمود الفقري العنقي والقطني والعجزي على الانحناء الصدري. من المحتمل أن يساهم نقص المرونة مع تقدم العمر، في فرط الحداب.

أشارت الدراسات أنه بالمقارنة مع النساء الأصغر سنًا، فإن النساء اللاتي يبلغن من العمر 66 عامًا فما فوق كن يعانين من حداب منحني أكبر وكن أقل قدرة على تصحيح وضعيتهن المريحة المعتادة بشكل فعال إلى وضعية منتصبة.

- ضعف العضلات: من غير الواضح ما إذا كان فرط الحداب يسبق ضعف العضلات أم ينتج عنه. تشير معظم الدراسات إلى وجود علاقة عكسية بين قوة العضلات وفرط الحداب.

- مشاكل في الأربطة بين الفقرات: مع التقدم في السن، تكون الأربطة بين الفقرات التي توفر الاستقرار للعمود الفقري عرضة لفقد الأنسجة المرنة والتكلس والتعظم.

يتم تشخيص فرط التعظم الهيكلي المنتشر مجهول السبب (DISH) من خلال وجود تعظم الأربطة في العمود الفقري الذي يتضمن أربعة أجزاء متجاورة على الأقل، دون وجود دليل على تنكس القرص الفقري.

- الحالات الوراثية/الاستقلابية: غالبًا ما يُلاحظ فرط الحداب المبكر في الحالات الوراثية الموروثة بما في ذلك تكون العظم الناقص، ومتلازمة إهلرز-دانلوس، ومتلازمة مارفان، والتليف الكيسي وغيرها.

قد يؤدي فرط الحداب المرتبط بالعمر إلى:
- تحفيز الأعراض مثل ألم الظهر وآلام الرقبة وتنميل الأطراف العلوية أو منطقة الأرداف.

- التأثير على الصحة النفسية مثل حدوث الاكتئاب وتدني احترام الذات.

- إعاقة حركية للقفص الصدري (المتصل بالعمود الفقري الصدري) مما قد يؤدي إلى صعوبات في التنفس.

- زيادة الضغط الميكانيكي الحيوي على العمود الفقري مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور ضغط العمود الفقري.

- زيادة خطر السقوط والكسور بسبب سوء المشي.

- ضعف الوظيفة البدنية، على سبيل المثال، له تأثير على الأداء الأساسي والحياة اليومية، مما يؤثر على نوعية الحياة.

- زيادة معدل الوفيات، فقد يكون عامل خطر للوفاة المبكرة. مع زيادة الزاوية الحدبية، يتزايد معدل الوفيات. وقد أرجعت بعض الدراسات هذه الزيادة إلى الوفاة الناجمة عن مشاكل في الرئة.

التشخيص والعلاج:
سيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي شامل ودراسة التاريخ الطبي. قد يتم طلب الاختبارات التشخيصية بما في ذلك الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي.

العلاجات التحفظية (Conservative treatment) : يمكن علاج الحداب الخفيف بشكل متحفظ باستخدام مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية. قد يتم إرشاد المريض إلى التمارين والتمدد لتصحيح الوضع السيئ وتقوية العضلات في الظهر والجذع. يمكن أن تساعد اليوغا على زيادة المرونة وتقوية عضلات الظهر. كما قد يوصى بالعلاج الطبيعي ويمكن مساعدة المرضى الأصغر سنًا الذين يعانون من الحداب من خلال تقوية الظهر.

يجب أن تتم التمارين (في البداية) تحت إشراف معالج فيزيائي أو مدرب معتمد حتى تكون فعالة وآمنة. يجب أن تتكيف طرق التمرين والجرعات مع قدرات واحتياجات المريض الفردي. يجب أن تكون الأهداف الرئيسية لإدارة العلاج الطبيعي هي:

1. زيادة قوة العضلات الباسطة الخلفية(Extensors)
2. زيادة حركة تمديد العمود الفقري
3. تحسين الوعي الوضعي
4. الوقاية من كسور ضغط العمود الفقري

العلاج الجراحي : قد تحتاج الحالات الشديدة إلى علاج جراحي لتثبيت الفقرات المكسورة.

هناك نوعان من العلاجات الجراحية طفيفة المتاحة، ولكن ليس كل المرضى مرشحين جيدين. في عملية رأب العمود الفقري، يتم حقن الأسمنت العظمي في الفقرات المكسورة لتثبيتها. في جراحة (Kyphoplasty)، يتم أولاً إدخال جهاز يشبه البالون لتوفير مساحة.

ثم يتم حقن الأسمنت العظمي. يمكن لكلا الإجرائين استعادة ارتفاع العمود الفقري وتقليل الألم.

اقرأ أيضاً:
آلام الفقرات العنقية.. الأسباب والعلاج



MENAFN02102023000072011014ID1107175800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث