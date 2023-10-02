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ابنة سامي العدل تتحدّث عن اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها

10/2/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



خيّم الحزن على الوسط الفني في مصر، السبت المنصرم، بعد الإعلان عن وفاة المخرج الشاب أحمد العدل، نجل الفنان الراحل سامي العدل، الذي توفي في العام 2015، على إثر تعرضه لجلطة بالقلب.
وكشفت شقيقته رشا، خلال منشور لها عبر "فيسبوك"، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، حيث روت أنها التقت به بمدينة دهب السياحية التي تقع على خليج العقبة، وفي ساعة الغروب جمعتهما جلسة صفاء عبّرا فيها عن حاجتهما لوالدها الراحل وكيف أن شوقهما إليه وصل إلى درجة عالية، ثم قرر العودة إلى القاهرة ووعدها بتجدد اللقاء بينهما.

وتابعت أنه فور وصوله إلى القاهرة، فوجئت بتلقيها اتصالات هاتفية من أفراد أسرتها يخبرونها بأنه تعرّض لأزمة صحية خطيرة وتم نقله إلى المستشفى، لتقرر مسرعةً أن تترك مكانها الذي كانت به وتذهب إلى مقر المستشفى الذي يرقد به شقيقها.


وجدت ابنة سامي العدل، شقيقها في حالة يُرثى لها، فلم يعد قادراً على التنفس، ويتحدث بصعوبة شديدة، فطلبت منه أن ينطق الشهادتين ويردد آيات القرآن الكريم التي يحفظها، وعلى الرغم من طمأنة الأطباء لها على حالته الصحية لكن الخوف تملّك منها ولم تعد قادرة على إغفال عينيها عنه.

وفي تلك اللحظات، فوجئت بهرولة الأطباء والممرضين نحو شقيقها الراحل في محاولة منهم لإنعاش قلبه والتمسّك بالأمل الأخير لديهم، وظلوا أكثر من نصف الساعة يحاولون إنعاش قلبه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.


والدة الفقيد الكاتبة الصحافية والفنانة المعتزلة ماجدة نور الدين، رثته بكلمات مبكية عبر "فيسبوك" حيث وجهت له رسالة قالت فيها: "مع السلامة يا حبيب قلب أمك، مع السلامة يا ضنايا، مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا ابني يا قلبي يا عمري، وآه على الوجع آه يا بن عمري". -وكالات

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