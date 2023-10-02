الأردن يشارك في جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شاركت الأردن كممثلة المنطقة لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء في حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرين لعام 2023، والذي أُقيم بالتعاون بين اليونسكو والحكومة الصينية في 28 سبتمبر 2023 في بكين، الصين، كجزء من احتفال اليونسكو باليوم العالمي للفتاة. وقد تم تعيين الدكتورة ميادة أبوجابر من قبل المديرالعام لليونسكو كممثلة للمنطقة بناء على خبرتها في مجال تعليم الفتاة والمرأة لتكون عضوًا في اللجنة الدولية للجائزة منذ عام 2020.
وافتتحت الحفل سيدة الصين الأولى البروفيسورة "بينغ لي يوان"، التي ألقت كلمة ملهمة خلال الحدث وسلمت الجائزة للفائزين (مدارس ستار في باكستان) فيما قامت المديرة العامة لليونسكو السيدة "أودري أزولاي" بتسليم الجائزة للفائزين بالمرتبة الثانية في مشروع "براعم الربيع" التابع لصندوق الأطفال والمراهقين في الصين.
وفي إطار متابعة الجائزة، شاركت الدكتورة ميادة أبو جابر كمتحدثة في الندوة الدولية حول تعليم الفتيات والنساء والتي تناولت جهود التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن. في جامعة بيكن.
وقالت الدكتورة ميادة أبو جابر "إن تعييني كعضو في لجنة التحكيم الدولية ممثلاً للمنطقة لهذه الجائزة المرموقة، كان بمثابة فرصة عظيمة بالنسبة لي لعرض إنجازات الأردن والمنطقة في ضمان المساواة بين الجنسين للنساء والفتيات في التعليم. إنها منصة عالمية مهمة للتعبير عن رؤيتي في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين ليس فقط في التعليم ولكن أيضًا في المشاركة الاقتصادية للمرأة "
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