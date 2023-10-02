الأردن يشارك في جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء

‎شاركت الأردن كممثلة المنطقة لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء في حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرين لعام 2023، والذي أُقيم بالتعاون بين اليونسكو والحكومة الصينية في 28 سبتمبر 2023 في بكين، الصين، كجزء من احتفال اليونسكو باليوم العالمي للفتاة. وقد تم تعيين الدكتورة ميادة أبوجابر من قبل المديرالعام لليونسكو كممثلة للمنطقة بناء على خبرتها في مجال تعليم الفتاة والمرأة لتكون عضوًا في اللجنة الدولية للجائزة منذ عام 2020.



‎وافتتحت الحفل سيدة الصين الأولى البروفيسورة "بينغ لي يوان"، التي ألقت كلمة ملهمة خلال الحدث وسلمت الجائزة للفائزين (مدارس ستار في باكستان) فيما قامت المديرة العامة لليونسكو السيدة "أودري أزولاي" بتسليم الجائزة للفائزين بالمرتبة الثانية في مشروع "براعم الربيع" التابع لصندوق الأطفال والمراهقين في الصين.



‎وفي إطار متابعة الجائزة، شاركت الدكتورة ميادة أبو جابر كمتحدثة في الندوة الدولية حول تعليم الفتيات والنساء والتي تناولت جهود التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن. في جامعة بيكن.

وقالت الدكتورة ميادة أبو جابر "إن تعييني كعضو في لجنة التحكيم الدولية ممثلاً للمنطقة لهذه الجائزة المرموقة، كان بمثابة فرصة عظيمة بالنسبة لي لعرض إنجازات الأردن والمنطقة في ضمان المساواة بين الجنسين للنساء والفتيات في التعليم. إنها منصة عالمية مهمة للتعبير عن رؤيتي في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين ليس فقط في التعليم ولكن أيضًا في المشاركة الاقتصادية للمرأة "