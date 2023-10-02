جامعة النجاح تحتضن أشجار تخلد اسم الأكاديمي الكويتي الفلسطيني عكاشة



لم يخبر الدكتور سعد الدين أحمد عكاشة (1947-2023) مدينة نابلس مسقط رأسه إلا وهو صبي، فقد سافرت عائلته في طفولته للكويت التي احتضنتهم، ومن ثم عاد ليعيش في أحد بيوت عائلة الشرابي النابلسية، وبالتحديد في بيت جده لأمه، لثلاثة أعوام كانت كفيلة بنقش حواري البلدة القديمة وشوارعها وعمارتها المميزة في ذاكرته، عدا عن تفاصيل الحياة اليومية في فلسطين التي كان يستحضرها في أحاديثه مع عائلته وأصدقائه.



تدرج المرحوم عكاشة في تعليمه حتى أصبح أستاذاً جامعياً وكرّس علمه في البحث والمعرفة؛ فكان خبيراً ومؤسساً لمشاريع صناعية في القطاع النفطي والطاقة بوجه عام في دولة الكويت والبلدان العربية، ولم تغب القضية الفلسطينية عن اهتماماته وحافظ على بوصلته التي تشير إلى الحق، ورحل عن عائلته ومحبيه وهو ثابت على مبادئه في آذار/ مارس 2023.

كان رحمه الله أحد المؤمنين بعمل وأهداف العربية لحماية الطبيعة الرامية لدعم القطاع الزراعي والبيئي في فلسطين، وبعد رحيله، قررت عائلته أن تخلد اسمه بزراعة 240 شجرة مثمرة، اختارت العربية لحماية الطبيعة أن تربطها بمسقط رأسه في نابلس وتواصلت مع جامعة النجاح الوطنية التي رحبت بالأمر وغُرست أشتال الجوافة والتين في أول نشاط بالمزرعة الخاصة في كلية الزراعة التابعة للجامعة، على بعد أمتار من جدار الفصل العنصري بحضور عميد الكلية الدكتورة هبة الفارس، حيث سيعود ريع هذه الأشجار لصالح الطلاب غير المقتدرين في الكلية لتستمر مسيرة العلم ومسيرة عطاء عكاشة. فيما كان النشاط الآخر في بلدة عرابة جنين لحماية أحد الأراضي المهددة بالمصادرة.

























