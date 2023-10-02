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نوبل للطب 2023 تذهب لعالمين طورا لقاحات كورونا

10/2/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فازت المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو فايزمان بـ"جائزة نوبل" في مجال الطب للعام الجاري 2023.
جاء ذلك في حفل أقيم الاثنين بجمعية نوبل في معهد كارولينسكا في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ومُنحت الجائزة إلى المجرية كاريكو (68 عاماً) والأميركي وايزمان (64 عاماً) لمساهمتهما في تطوير لقاحات "إم آر إن إيه" (mRNA) فعالة ضد فيروس كورونا.
وتُمنح جوائز مؤسسة نوبل التي أنشئت في 9 يونيو/ حزيران عام 1900، تنفيذاً لوصية السويدي ألفريد نوبل، لمن يقدمون خدمات للإنسانية.

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