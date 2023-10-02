نوبل للطب 2023 تذهب لعالمين طورا لقاحات كورونا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فازت المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي درو فايزمان بـ"جائزة نوبل" في مجال الطب للعام الجاري 2023.
جاء ذلك في حفل أقيم الاثنين بجمعية نوبل في معهد كارولينسكا في العاصمة السويدية ستوكهولم.
ومُنحت الجائزة إلى المجرية كاريكو (68 عاماً) والأميركي وايزمان (64 عاماً) لمساهمتهما في تطوير لقاحات "إم آر إن إيه" (mRNA) فعالة ضد فيروس كورونا.
وتُمنح جوائز مؤسسة نوبل التي أنشئت في 9 يونيو/ حزيران عام 1900، تنفيذاً لوصية السويدي ألفريد نوبل، لمن يقدمون خدمات للإنسانية.
MENAFN02102023000072011014ID1107175793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.