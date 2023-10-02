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7 أسباب يمكن أن تلحق الضرر بالبصر دون أن تدري

10/2/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعتبر البعض قوة الإبصار وسلامة العينين في كثير من الأحيان أمراً مفروغاً منه إلا أن يكون هناك خطأ ما، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
يقول الخبراء إن جفاف العين والصداع وعدم وضوح الرؤية ليست سوى بعض من أعراض مشكلة العين. يقدم دكتور يورن سلوت يورجنسن، طبيب في عيادة الليزر للعيون بلندن، وإيفلين منساه، استشاري طب العيون وجراح العيون في مستشفى ميدلسكس المركزي، نصائح حول الطرق التي يمكن أن تعرض العيون وقوة الإبصار للخطر عن غير قصد، كما يلي:
1. إهمال الكشف الدوري
يجب أن يخضع الأشخاص لاختبار العين كل عامين، أو أكثر إذا أوصى طبيب العيون بذلك.
وحذر دكتور يورجنسن من أن "الفشل في جدولة اختبارات العين المنتظمة يمكن أن يؤدي إلى حالات عين لا يتم تشخيصها [في وقت مناسب]، خاصة وأن حالات مثل الغلوكوما واعتلال الشبكية السكري والضمور البقعي غالبا ما تتطور دون أعراض ملحوظة في مراحلها المبكرة.
ويوضح دكتور يروجنسن أن "الاكتشاف المبكر من خلال اختبارات العين يعد أمرًا بالغ الأهمية للعلاج الفعال والحفاظ على الرؤية."
يمكن لاختبارات العين الروتينية أيضًا اكتشاف العلامات المبكرة للحالات الصحية الجهازية الأساسية، مثل مرض السكري وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.
2. وقت طويل أمام الشاشة
أدى الاستخدام الواسع النطاق للأجهزة الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية إلى فترات طويلة من وقت الشاشة لكل من العمل والترفيه.
يقول دكتور يورجنسن: "يمكن أن يؤدي هذا إلى إجهاد العين الرقمي، الذي يتميز بأعراض مثل جفاف العين والصداع وعدم وضوح الرؤية"، فيما نصحت دكتورة منساه باتباع قاعدة 20-20-2، والتي تعني أن ينظر الشخص "كل 20 دقيقة إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية"، مع مراعاة أن يتذكر أن يرمش بعينية عند استخدام الشاشة لمنع جفاف العين.

3. عدم الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية
يمكن أن يؤدي عدم ارتداء النظارات الشمسية ذات الحماية الكافية من الأشعة فوق البنفسجية إلى التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة.
وحذر دكتور يورجنسن من أن عدم ارتداء النظارات الشمسية يمكن أن يساهم في حالات مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر AMD، قائلًا: "إن حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية، خاصة في الظروف المشمسة، أمر ضروري للحفاظ على صحة العين على المدى الطويل".
وتقول دكتورة منساه إن التعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يزيد أيضًا من نمو ما يسمى "الظفرة" على سطح العين، مؤكدة على ضرورة حُسن انتقاء النظارات الشمسية إذ أن "ليست كل النظارات الشمسية ترشح الأشعة فوق البنفسجية، لذا يجب التأكد من أنها تحمل علامة CE أوUV 400 ". ونصحت بعدم النظر أبدًا مباشرة إلى الشمس لأن ذلك يمكن أن يسبب حرقًا شمسيًا في البقعة مما قد يؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم.
4. سوء التغذية
إن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين التي تهدد البصر مثل الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، والذي يؤثر على الرؤية المركزية.
توضح دكتورة منساه أن البقعة - وهي جزء من شبكية العين، التي تعالج ما يراه الشخص أمامه مباشرة - تحتوي على أصباغ طبيعية مثل اللوتين وزياكسانثين الموجودة في الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ.
وتنصح قائلة: "إن الفيتامينات A وC وE مفيدة أيضًا، لذا يجب تناول خمس حصص على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميًا"، موضحة أن من لديهم تاريخ عائلي "من الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر، عليهم استشارة طبيبهم بشأن تناول المكملات الغذائية."
وأضاف دكتور يورجنسن: "إن النظام الغذائي السيئ الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية مثل الفيتامينات A وC وE، بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك، يمكن أن يضر بصحة العين، لأن هذه العناصر الغذائية حيوية للرؤية ووظيفة العين بشكل عام".
كما نصح بأنه "للحفاظ على عيون صحية، من الضروري تناول نظام غذائي متوازن غني بالخضروات الورقية والفواكه والخضروات الملونة ومصادر أوميغا-3."
5. التدخين
إن التوقف عن التدخين يفيد الصحة العامة وعلى وجه الخصوص العينين.
قالت منساه: "إن الإقلاع عن التدخين هو عامل قابل للتعديل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض أمراض العين مثل AMD وإعتام عدسة العين".
6. عدم ارتداء النظارات الطبية
إن هناك فكرة خاطئة واسعة النطاق مفادها أن ارتداء النظارات الطبية يؤدي إلى تدهور البصر. وشددت دكتورة منساه على أن "هذه الفكرة غير دقيقة"، مشيرة إلى أن "السبب الرئيسي لارتداء النظارات الموصوفة هو ببساطة أن الشخص يحتاج إليها. إذا أهمل ارتدائها، فإنه يتعرض لخطر الإصابة بالصداع".
7. الإضاءة غير الكافية
يقول دكتور يورجنسن: "إن العمل أو القراءة في المناطق ذات الإضاءة غير الكافية يمكن أن يجعل العينين تعمل بجهد أكبر، مما يؤدي إلى إجهاد العين وعدم الراحة وضعف الرؤية".
ويشير إلى أن الإضاءة الجيدة، والتي يطلق عليها غالبًا "إضاءة المهام"، تعد أمرًا حيويًا لخلق ظروف مريحة للقراءة والعمل.

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