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حفل زفاف جماعي في إربد الأحد

10/2/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- تنظم جمعية العفاف الخيرية بالتعاون مع جمعية تماسك الأسرة يوم الاحد المقبل، حفل زفاف جماعي في مدينة إربد بمشاركة أربعة عشر عريسا وعروسا.
وقال مفيد سرحان مدير جمعية العفاف الخيرية: "إن هذا الحفل الذي تستضيفه مشكورة قاعات ارابيلا في مدينة إربد هو الحفل الرابع والثلاثون الذي تنظمه الجمعية، وهو الثاني في محافظة إربد".
وقال: إن أربعة عشر عريسا وعروسا سيشاركون في هذا الحفل". وهو يأتي ضمن أهداف الجمعية في تيسير سبل الزواج، وتقديم نموذج عملي لتقليل التكاليف. كما أنه يأتي بمناسبة احتفال الجمعية بمرور ثلاثين عاما على تأسيسها".
واضاف، أن حفلات الزفاف الجماعية تعطي صورة مشرقة عن المجتمع الأردني في تكافله وتعاونه، حيث تقدم المؤسسات والمواطنين الهدايا النقدية والعينية للعرسان المشاركين مما يؤكد حرص المجتمع على إنجاح تجربة الأعراس الجماعية.
وأضاف، أن الجمعية وضمن الاستعدادات لتنظيم الحفل نظمت معرضا لمستلزمات العرسان حيث سلمت أثواب الزفاف وبدلات السهرة وتوابعها للعرائس، كما سلمت بدلات العرسان. وقدمت الجمعية، غرف نوم لجميع المشاركين في الحفل.
وستقدم جهاز العرائس ومجموعة من الهدايا الأخرى للمشاركين.
كما استضافت جمعية تماسك الأسرة الدورة التوعية للعرسان والعرائس المشاركين في الحفل.
وقال سرحان: "إن عددا من مؤسسات وأهالي إربد سيساهمون في تقديم الهدايا وأن استقبال الهدايا مستمر".
وقدم الشكر لجميع الذين يشاركون في تقديم الدعم المادي والعيني لهذا الحفل.
وقال: "إنه تم تسليم بطاقات الدعوة للعرسان والعرائس لدعوة ذويهم وأصدقائهم لحضور هذا الفرح الكبير، الذي يليق بهذه الموكبة من الشباب والفتيات.
كما سيتم دعوة مجموعة من أصدقاء الجمعية والداعمين ووجهاء مدينة إربد لحضور الحفل الذي ستحيه فرقة شذى الفنية.
كما ستشارك مجموعة القدس الكشفية وعدد من المتطوعين والمتطوعات في استقبال العرسان والمدعوين والإشراف على تنظيم الحفل.

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