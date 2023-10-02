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فرقة الفارو للفلامنكو تنقل الجمهور إلى أجواء الأندلس الساحرة

10/2/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- أحيت فرقة الفارو للفلامنكو للفنان الإسباني إدواردو غيريرو، حفلا موسيقيا على مسرح الأوديوم الروماني العريق في عمان، بتنظيم من السفارة الإسبانية ومعهد ثيربانتيس.
على مدى ساعة ونصف، قدمت الفرقة الأندلسية عرضا موسيقيا وراقصا متكاملا، أمتع الجمهور الذي تجاوز عدده 400 شخص.
بدأ العرض بعزف مقطوعة موسيقية تقليدية للفلامنكو، تلاها أداء لأغنية "ألماها" الشهيرة للفنان الإسباني باكو دي لوسيا. ثم قدمت الفرقة عرضا راقصا متكاملا، تضمن رقصات تقليدية للفلامنكو مثل "سوليه" و"غويا" و"رومبا".
رقص الفلامنكو: هو أسلوب موسيقي وفني إسباني نشأ في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا. يتميز بحركاته الرشيقة والمعقدة والتعبيرات الدرامية.
تفاعل الجمهور مع الفرقة بشكل كبير، وقام بالتصفيق والهتاف طوال الحفل.
وفي ختام الحفل، أعرب الفنان إدواردو غيريرو عن سعادته بتقديم هذا الحفل في عمان، وقال:"إن الأردن بلد جميل وشعبه ودود، وأنا سعيد بوجودي هنا".
وأضاف غيريرو، أن "الفلامنكو هو موسيقا وثقافة إسبانية أصيلة، وأنا فخور بتقديمها للجمهور الأردني".
وأعربت السفارة الإسبانية ومعهد ثيربانتيس عن سعادتهما بتنظيم هذا الحفل، وقالا: "إن الهدف من هذا الحفل هو تعريف الجمهور الأردني بالموسيقا الإسبانية".

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