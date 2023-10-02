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أنامل ربات بيوت تبدع بتحضير المونة مع اقتراب حلول الشتاء

10/2/2023 2:29:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






مادبا- في مثل هذا الوقت من كل عام، تدأب كثيرات من ربات المنازل في محافظة مادبا بهمة وفرح في تحضير وإعداد أنواع مختلفة من الأطعمة (المونة البيتية)، التي تعتبر عادة متوارثة من الأمهات والجدات وتشكل عنصرا أساسيا في النظام الغذائي المتكامل بفوائدها الصحية، كونها تعد يدويا، وتحفظ في البيوت من دون مواد حافظة وتزين مائدة العائلة.
تحول سيدات جزءا من منزلها إلى موقع لتحضير وإعداد "المونة البيتية"، لتوفير احتياجات أسرتها من الأطعمة ذات الجودة والمذاق الشهي.
قديما، كانت المونة العمود الفقري للمنزل، وتعد الخزائن الركن الأساسي لحفظها، وكانت ربة المنزل تبدأ بتحضيرها مع بداية شهر آب، إذ تبدأ من الملوخية، إلى البامية وحفظ الفول وتخزين أنواع الحبوب كافة، ولا تغفل عن إعداد المخللات والمربيات والمقدوس.
ومع تطور العصر، ما تزال المونة تحظى بشريحة كبيرة من المجتمع في مادبا. فأغلب ربات المنازل يشعرن بتعب ممزوج بالمتعة أثناء إعدادهم "المونة البيتية "، التي اعتبروها تقليدا اجتماعيا- تراثيا عتيقا ينم عن الأصالة.
وتواظب ربات البيوت على تكريس الوقت والجهد لإعدادها في أواخر فصل الصيف، وبداية فصل الخريف وتشهد محلات الخضار في مدينة مادبا، إقبالا لافتا من المواطنين على شراء المنتجات الزراعية مثل: البندورة والفلفل الحلو والفلفل الحار والبامية والفاصولياء والخيار والفقوس وورق العنب والزيتون الأخضر والأسود، وأيضا الفاكهة كالخوخ والدراق والمشمش، لتأمين "المؤن البيتية" لتصنيع وإعداد المنتجات الشهية الصحية التي تنتجها الأرض وتربية الماشية كـ منتجات طبيعية خالية من الكيماويات والبعيدة عن المواد الصناعية المعلبة.
ولا تهدأ حركة الخمسينية أم محمود الذيابات في المطبخ لتحضير المقدوس، لأنه يحتاج إلى ساحة العمل الأساسية من أجل إنتاج كميات من المقدوس والفليفلة الحلوة والسلطة الحارة، بحسب قولها: "لابد من وجود أدوات أساسية تساعد على تحضير وإعداد مثل هذه الأنواع من الأكلات والمقبلات الشعبية التي تحتاج إلى دقة وعناية في المقادير، فإن وجود خلل في المقادير والإعداد، يفسد نكهتها الخاصة"، معبرة عن سعادتها بالعودة من جديد إلى "مونة" الأجداد التي تمدها وأسرتها بالطاقة إلى جانب المناعة القوية في مواجهة الملوثات، مثل:تصنيع الألبان والأجبان والمقدوس وغيرها من الأكلات البيتية".
تجد الستينية أم علي الشوابكة، متعة لا توصف أثناء انهماكها في تحضير وإعداد المونة البيتية لعائلتها، وبخاصة فيما يتعلق بتحويل أصناف من الفاكهة الموسمية: الفراولة والتفاح والخوخ والكرز والمشمش والدراق والبرقوق والتين والتوت إلى مربى يكون جاهزا لاستهلاك العائلة، والتلذذ بمذاقه الطيب في كل الأوقات.
وتؤكد الخمسينية أم عدي الرواحنة، أن المونة جزء من العادات والتقاليد الأردنية التي تعتبر ركنا أساسيا من نظام العائلات الغذائي يوميا، لما فيها من فوائد جمة لصحة الإنسان، ويكفي أنها خالية تماما من المواد الحافظة والمسرطنة التي تؤذي الإنسان، معتبرة أن المأكولات المعدة في البيت تتميز بالجودة العالية وتحافظ على صحة أفراد الأسرة.
وتشير، إلى أن كثيرات من ربات المنازل تعد المونة خيارا مثاليا لهن في ظل الأوضاع الاقتصادية، مؤكدة أنها تعد دوما المونة المجففة التي تصمد لمدة طويلة ولا تحتاج إلى ثلاجات.
واعتادت السبعينية أم فراس حداد على إعداد مونتها بيديها، لم يثنها العمر عن العمل، وما تزال قوية كما تقول. تجهز كل شيء من المخللات وورق العنب المكبوس والفليفلة الحلوة والحارة، والسلطات الحارة ومخللات الخيار والفقوس واللفت ومعجون البندورة والملوخية وغيرها من الأصناف. مشيرة إلى أن المنزل من دون المونة كـ "الثلاجة الفارغة" ورغم أن صناعة المونة متعبة، ولكنها صحية.
وتنظر بعين القلق للمأكولات التي تغزو الأسواق التجارية، وتصفها "بالخطرة"، بل تعتقد "أننا بتنا في زمن إذا لم نصنع طعامنا بيدينا ستتمكن منا الأمراض"، وهذه قناعة موروثة ومنتشرة بين أبناء جيلها الذين يعتمدون على الأكل البلدي، لأنه في نظرهم صحي وخال من المواد الملوثة.
وما يزال الكثير من المواطنين يفضلون منتجات "المونة البيتية"، لإيمانهم بصحتها وسلامتها، ولما فيها من ذكريات تردهم إلى الأرض وترابها؛ فالقيمة الغذائية الصحية الموجودة في "المونة" من دون أي مواد حافظة، تبقي المونة البيتية عصب الحياة ولها مذاق لذيذ وطيب وصحي وغني بالفيتامينات.
ووفق مواطنون في مادبا: "تمتلئ خزانات المونة في المنازل بمرطبانات المربيات والزيتون والمقدوس والمخللات وتنك زيت الزيتون والعدس الحب والمجروش والقمح والفاصولياء والبامية والملوخية والفاكهة المجففة.
ويقول المواطن محمد حسن: "إنه اعتاد على تناول منتجات"المونة" التي تعدها والدته كـ "المقدوس" الذي يعتبره أساسيا على مائدة الفطور الصباحي، إضافة إلى زيت الزيتون والزيتون والزعتر، والألبان والأجبان، معتبراً أن المونة البيتية محطة أساسية في حياته وعائلته".
ويؤكد المواطن عدي النهار، أن المأكولات الشعبية تمد الإنسان بالمناعة والطاقة، ويرى أن الأهالي في البلدات والقرى هم أقل عرضة للمرض من أولئك القاطنين في المدينة جراء تناول هذه المنتجات البيتية، إضافة إلى أنها تحمل لذة مميزة في طعمها.

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