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بعد 3 سنوات من عمرها.. سنبلة مستمرة بتأهيل المدارس وتحفيز المعلم

10/2/2023 2:28:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - في مدارس وزارة التربية والتعليم قد تجد أثاثا انتهى عمره الافتراضي أو قارب على ذلك، لكن مبادرة "سنبلة" أحدثت الفرق حين أثبتت وبجهود المعلمين والطلبة التطوعية، أن بالإمكان إعادة الاستفادة ثانية من هذا الأثاث بعد استصلاحه.
ولم تكن "سنبلة" وحدها في هذا الجهد، بل شاركها معلمون وطلاب يزداد عددهم عاما بعد عام لتتوسع المبادرة بأفكار إبداعية أخرى مثل إعادة استخدام غرف مهجورة في المدارس لتصبح مكانا يفرغ به الطلبة إبداعاتهم.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تتبعت سنوات ثلاث من عمر "سنبلة" وسألت معلمين ومسؤولين في وزارة التربية ومؤسسة الجود للرعاية العلمية صاحبة الفكرة، ليتبين أن المشتركين في المبادرة تلقوا دعما لمشاريعهم بقيمة وصلت إلى نحو نصف مليون دينار استفاد منها 200 ألف طالب.
المبادرة لها منهجية عمل يتم تدريب المعلمين عليها ويدعمها البنك العربي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واستطاعت هذه الجهات إنجاح الفكرة ودمج الطلبة والمعلمين في إصلاح ما تعطل في مدارسهم وبث روح التعاون والإيجابية بين المجتمع المحلي والمدارس، حيث نجحت المبادرة بتنفيذ 800 مشروع على أرض الواقع حتى الآن في مدارس حكومية في مناطق عدة.
مدير مديرية التعليم العام في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، أكد أهمية مثل هذه المبادرات التي تعمل على الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالبيئة التعليمية وتمكين المعلمين والمعلمات من إيجاد واقع تربوي جيد.
ولفت، إلى ما تم تنفيذه على أرض الواقع من خلال فريق عمل مبادرة "سنبلة" في مختلف مدارس محافظات المملكة.
وقال: "لقد تم تأهيل مسارح مدرسية كاملة وغرف رياض أطفال ومكتبات ونواد للإبداع وتأهيل حدائق بالتعاون مع المجتمع المحلي ودعمه".
وقال مدير مؤسسة الجود ماهر قدورة: "إن مبادرة "سنبلة" تسعى إلى تحفيز الكادر التعليمي على تجاوز التحديات بالعمل والجهد التشاركي، لأن "أهل مكة أدرى بشعابها" كما يقال، فالمعلم والمعلمة هما الفئة الأكثر تماسا مع البيئة التعليمية ومع الطلبة، ومبادرة سنبلة جعلت منهما المحور الأساس لاستثمار مهاراتهما وتطبيق أفكارهما على أرض الواقع، باستخدام أدوات بسيطة وغير مكلفة".
وأشار قدورة، إلى أن 1100 مدرسة سجلت في المبادرة العام الحالي، وتم تدريب 7 آلاف معلم ومعلمة على منهجية "سنبلة" وتم تنفيذ 800 مشروع على أرض الواقع، تقدم 600 مشروع منها لجائزة التميز التربوي، وشاركت 500 مدرسة أخرى بالمبادرة وعقدت 16 جلسة تدريبية في المهارات الحياتية، وحضر 12 ألف معلم ومعلمة تدريبات على المهارات الحياتية، وتلقت المشاريع المدرسية حوالي 400 ألف دينار من المجتمع المحلي واستفاد 200 ألف طالب وطالبة من مشاريع المبادرة.
تجارب الواقع رواها مديرو مدارس ومعلمون لـ(بترا)، حيث بينت المعلمة هنادي حبيب من مدرسة سعد بن أبي وقاص في الزرقاء الأولى والمشاركة في المبادرة عن مجال الفكرة المبتكرة لمشروع غرفة الذكاءات المتعددة وفق نظرية "جاردنر"، أن المشروع تم تنفيذه بدعم من مديرة المدرسة وبالتعاون مع بعض المدارس لإعادة تدوير الطاولات والكراسي، وساهمت المعلمات المشاركات في تجليد الطاولات وطلائها وتجهيز الغرفة بمختلف الوسائل مثل المقاطع التعليمية المصورة والمواد العلمية المحوسبة وابتكار صندوق المكافآت الرقمي باستخدام الماسح الضوئي.
ولفتت حبيب، إلى مساهمات المجتمع المحلي من أولياء أمور الطلبة في دعم المشروع بالتبرعات والطلاء وشراء السجاد والقرطاسية، وبلغت كلفة المشروع 200 دينار، هي حصيلة تبرعات من أولياء الأمور ما ترك أثرا وفائدة كبيرين.
وأشارت الى أهمية "المبادرة" بإعادة الحياة الى الغرف المغلقة وغير المستغلة في المدرسة لتلبية اهتمامات الطلبة وأنماط تعلمهم ودمج التكنولوجيا بالتعليم.
وبينت مديرة مدرسة المزار الجنوبي الأساسية الثانية المختلطة في محافظة الكرك، الدكتورة منى الإبراهيم أن مبادرة "سنبلة" عززت روح الانتماء والإيجابية لدى المعلمات في المدرسة.
وقالت: "إن مدرستها تعاني من ضيق المساحة لكن بتطبيق أفكار "سنبلة" استطعنا تأسيس ركن بمساحة أفضل، يوفر دعما نفسيا ومعنويا للطلبة والمعلمات وتم تخصيصه مكتبة للقراءة ومقرا للقاء المرشدة بالطلبة، وإقامة مصلى للمعلمات والطلبة وعقد حلقات من دروس التربية الإسلامية". -(بترا)

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