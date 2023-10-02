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المراقبة عبر الستوري والاحتراق الرقمي.. مشاعر الإحباط تتزايد

10/2/2023 2:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






عمان- مع الوقت؛ يزداد تعلق الفرد بكل تفصيلة تخص العالم الافتراضي، ليقع ضحية لـ "الاحتراق الرقمي" بلا إدراك. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أصبحت السوشال ميديا تزيد من الاضطرابات والمتاعب النفسية خصوصا مع شعور الفرد بأن الجميع ينجز ويتقدم إلا هو يقف مكانه، فيتولد لديه شعور بالإحباط، بالرغم من أن الحقيقة قد تكون معاكسة لذلك.
وبينما البعض الآخر ينغمس في مراقبة الآخرين عبر الحالة "الستوري" لمعرفة تفاصيل يومهم أولا بأول، ينتابه هذا "المراقب" شعور بالقهر والغيرة وفي حال لم يكن جزءا من هذا النشاط، ليتصاعد اللوم والعتاب والغضب والقهر بداخله.
ووسط فضاء العالم الرقمي: كيف يحمي الفرد نفسه من سلبيات السوشال ميديا، ومن خطر الوقوع في فخ "الاحتراق الرقمي".
يعرّف الاحتراق الرقمي بأنه حالة الإرهاق الذهني والعاطفي التي تنشأ نتيجة للاستخدام المفرط للأجهزة، وإدمان مشاركة الصور والفيديوهات أو تصفحها وتداولها، وكيف يرانا الآخرون مما يؤثر على الصحة النفسية والذهنية والإنتاجية، وجودة الحياة واللحظات بشكل عام.
وهكذا هو الحال مع مريم (24 عاما) كما تصفه فبعد استمتاعها بخروجها مع صديقاتها في جمعة طال انتظارها لتعلو وجهها الابتسامة والرضا ولكنها بمجرد تفقد ما وردها من تنبيهات ورسائل، وما فاتها من أحداث وحالات على السوشال ميديا تشعر بالإحباط.
وتشير مريم إلى أنها عندما ترى إحدى زميلاتها تشارك تمارينها، أو قريبة لها توثق إجازتها، أو مؤثرا ما يعلن عن قيمة ثروته يباغتها شعور غريب لتتبخر وقع اللحظات البسيطة التي عاشتها قبل ساعات. وتعترف مريم أنها تستمر بالتصفح من دون وعي.
حينما تنشر مريم صورا وفيديوهات لها، تنتظر تنبيهات الإعجاب وتدفق الرسائل وإذا لم تحصل على ما تريد تصاب بالخيبة، لتصبح ضحية جديدة من ضحايا "الاحتراق الرقمي".
بينما خالد (29 عاما) فقد قرر حظر صديقه ومنعه من رؤية بعض الحالات "الستوري" التي يشاركها على صفحته تجنبا لمعاتبته ولومه. ويشير إلى أنه اتخذ هذا القرار بسبب تكرار لوم صديقه لخروجه من دون إخباره أو دعوته، ويقول مبررا "بحس حالي مراقب بكل حركاتي منه، وصدقا ليس بكل الأوقات بقدر أكون متواجد معه".
ويعتقد خالد أنه بهذا اختار الحل الأفضل ليحافظ على علاقته بصديقه ولكي لا يجرحه ولا يشعر بالإحباط لغيابه عن جزء من تفاصيل حياته.
ومن جانب الإعلام الرقمي تبين رئيسة قسم الصحافة والاعلام الرقمي في جامعة البترا الدكتورة رشا اليعقوب أن مصطلح "الاحتراق الرقمي" هو مسمى آخر لسلبيات السوشال ميديا التي تعددت على المستوى النفسي والاجتماعي ومنها ظهور عادات جديدة لم يكن الفرد يهتم بها ولا يعطيها أهمية ولكن السوشال ميديا جعلته يتابعها بشدة.
وتتابع اليعقوب أن هنالك "غيرة" رقمية بين الأفراد على السوشال ميديا. وقد كشف باحثون في المعهد الدنماركي لأبحاث السعادة، عام 2015، أن العديد من الأشخاص يعانون من "حسد فيسبوك" وما أن أخذوا استراحة لمدة أسبوع شعروا بالرضا عن حياتهم، وبتوتر أقل بنسبة 55 %، وتحدثوا أكثر مع العائلة والأصدقاء.
وتشير اليعقوب إلى أن البعض أصبح يريد أن يثبت وجوده وأن يخبر الآخرين أن لديه إنجازات وكما الآخر ينشر إنجازاته وهو كذلك يفعل وإن كانت مزيفة أو مبالغا بها وهذه بالنهاية نتيجة الغيرة التي حدثت بسبب ظهور السوشال ميديا.
وتؤكد اليعقوب أن هذا ما أفرزته التكنولوجيا بالتقليد الأعمى، لافتة أن "الاحتراق الرقمي" هو نتيجة طبيعية للذي يحدث حولنا، فالفرد في حال لم يجد الاهتمام والتفاعل الذي يراه عند غيره هنا يصاب بـ "خذلان واحتراق رقمي"، فعندما يتوقع الفرد تلقي تفاعل كبير وإعجاب عبر صفحات السوشال ميديا ولا يجدها تنتابه مشاعر سلبية.
ومن جهة أخرى فإن "الحالة" التي يشارك من خلالها الفرد نشاطاته اليومية أوجدت "عتبا اجتماعيا" بحسب اليعقوب، فالبعض أصبح يخصص الحالات ولا يريد لأحد معين رؤيتها لكي لا يتعرض للعتب أو الحسد.
وتلفت اليعقوب إلى أن البعض قد يشارك "ستوري" فقط لإثارة الجدل ولفت الانتباه، وإن لم يحصل على ما يريد، فقد يتأثر نفسيا ويغلق حسابه أو المنصة التي يستخدمها وينعزل عن هذا العالم قليلا كردة فعل.
وتقول اليعقوب "الحالة قد تحدث الكثير من القصص بالرغم من أنها أمر مؤقت إلا أنها تحمل رسائل مرمزه لها أثر إجتماعي ونفسي كبيرين ولا يمكن أن ننكرها".
ومن جانب آخر يشعر الفرد بالضيق إذا شارك صورة جميلة له أو إنجازا ولا يجد التفاعل الذي كان ينتظره، ووفقا لهذا أصبح الاهتمام الرقمي أهم بكثير من الاهتمام بما هو حقيقي ووجاهي. وتنوه اليعقوب إلى أنه في بعض الأحيان "الحالة/ الستوري" قد تعطي انطباعا خاطئا للآخر بأنه رأى حالة أحد الأصدقاء ولكنه لم يهنئ على إنجازه أو يطمئن على مرضه، ولكن هذا يكون بلا قصد منه.
وفقا لذلك يأتي الآخر ليحاسبه على تقصيره غير المقصود وبهذا يصبح مجالا للعتب وحتى التبرير لا يكون مقنعا للبعض.
وتؤكد اليعقوب أن هذا قاد البعض لرفض مشاركات بعض اللحظات خوفا من حزن أحد الأصدقاء أو عتبه ولذلك قد يستثنيه من الرؤية لكي لا يدخل في دوامة اللوم والعتب.
ومن الجانب النفسي يبين الدكتور موسى مطارنة أنه عند التحدث عن التغير لا بد من التحدث عن التغير المجتمعي والذي حدث في الأفكار والمفاهيم الحياتية.
ويتابع مطارنة أن مستجدات العصر الحالي والسوشال ميديا عالم قائم بحد ذاته وأوجد انعكاساته على مفهوم وفكر الإنسان، مشيرا إلى أن أنماط البشر تتأثر، وهذا يعتمد على نمط الشخصية نفسها ومدى ثقافتها ووعيها وقدراتها وإمكانياتها، وبذلك يكون لها تأثير كبير على عكس من لا يملكون الصلابة النفسية، وعندهم نقص بالمهارات والقدرات.
ويشير مطارنة إلى أن البعض يجد في وسائل التواصل الاجتماعي مكانا ملائما للتعبير عن نفسه وبيئة مناسبة لإثبات الذات. ويؤكد مطارنة "أننا لا ننكر أن هنالك بعض الجوانب في مواقع التواصل الاجتماعي سهلت حياة الأفراد سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا ومعرفيا، ويلجأون إليها للتعبير عن أفكارهم.
ولذلك لا بد من إدراك أن السوشال ميديا أصبح لها تأثير إيجابي ولكن آثارها النفسية أكبر، خصوصا مع مشكلات التدني في مفهوم الذات والشخصية وعدم وجود مهارات اتصال وتواصل فعالة.
وينوه مطارنة إلى أن البعض يقضي يومه في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي ما يقلل من القدرة على التركيز في الدراسة والعمل والحياة، لذا لا بد من زيادة الوعي بأن العالم الافتراضي هو عالم وجد لخدمة أغراض إنسانية محددة، وليس عالما حقيقيا.
ويختتم مطارنة حديثه بأن كل شخص يعبر عن حاجاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه لا يحصل على إشباع عاطفي أو فكري أو ذهني، وبالتالي لا بد من أن يكون هنالك وعي من خلال التنشئة وتربية الأطفال وإبعادهم عن الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي أو التقنين من استخدامه وفق آليات تضمن عيش الحياة الواقعية بعيدا عن التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي.
ووفق تقرير عالمي، فإن ارتباط واعتماد الناس في جميع أسواق الاتصالات حول العالم وثيقا بالهاتف الذكي وتطبيقاته التي دخلت كل تفاصيل حياتهم اليومية والعملية، ليظهر تقرير عالمي حديث أن قيمة ما أنفقه المستخدمون حول العالم على التطبيقات الذكية خلال فترة الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 32.5 مليار دولار.

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