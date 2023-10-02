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انطلاق ماراثون القراءة للعام 2023 بالعقبة

10/2/2023 2:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلقت في مدينة العقبة أمس، فعاليات ماراثون القراءة للعام 2023، تحت شعار "نحو أردن قارئ" بمشاركة نحو ألف زائر من أفراد المجتمع المحلي ومن مختلف الفئات العمرية وقراءة ما يزيد على 4 آلاف صفحة من كتب متنوعة ومن حقول معرفية مختلفة.
ويهدف الماراثون الذي نظمته سلطة منطقة العقبة الخاصة بالشراكة مع مؤسسة عبد الحميد شومان، إلى تشجيع القراءة، وخلق مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القراء بكتب جديدة، خارج اهتماماتهم المعتادة، وذلك ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة.
وأكد مفوض الشباب وريادة الأعمال في السلطة رمزي الكباريتي خلال افتتاحه الفعاليات بحضور مدير تنمية المجتمع المحلي وسيم الجرابعة ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية علي الاحيوات، سعي السلطة ودعمها من خلال الخطة الاستراتيجية لمفوضية الشباب وريادة الأعمال، على تشجيع القراءة بين أفراد المجتمع المحلي والوصول إلى مجتمع قارئ، ما يسهم في إثراء الحركة الثقافية في المدينة.
وأشار، إلى أن الماراثون للعام الحالي، يأتي احتفاء باليوم الوطني للقراءة الذي يصادف التاسع والعشرين من شهر أيلول(سيتمبر) من كل عام، مثمنا الجهود المبذولة من الشركاء كافة، من الجهات الحكومية والخاصة والهيئات الثقافية والتطوعية التي كان لها الدور الكبير في إنجاز هذه الفعالية وتحقيق أهدافها المرجوة في تطور ونمو الأمم وازدهارها وتوسيع مدارك الأفراد وإكسابهم الكثير من المعلومات.
وتضمنت فعاليات البرنامج، زيارة قرى الأطفال SOS"" في العقبة وقراءة القصص وتقديم الهدايا والمشاركة بالبرامج والأنشطة الترفيهية مع أطفال القرية، كما تم إطلاق معرض الصور التاريخية إلى جانب العديد من الأنشطة والمحاضرات والورش التدريبية والبرامج الترفيهية التي تم تنفيذها في المكتبة العامة في متنزه الأميرة سلمى ومكتبة الأطفال والناشئين في متنزه الأميرة هيا، إضافة إلى عدد من المدارس الحكومية والخاصة في المدينة.
يذكر أن برنامج ماراثون القراءة، وهو فعالية ثقافية أطلقتها مؤسسة عبد الحميد شومان في العام 2020، ويقام سنويا لإشاعة ثقافة القراءة، وتقوم فكرته على الترويج لممارسة القراءة بطريقة تفاعلية حيث يقرأ فيه خلال ساعات محددة عدد معين من صفحات الكتب وتعرض على شاشات كبيرة، وكذلك عرض مجموع الصفحات المقروءة. -(بترا)

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