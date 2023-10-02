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مثقفون ونقاد يكرمون الشاعر محمد سمحان ويناقشون تجربته الشعرية

10/2/2023 2:28:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






في حفل حضره مجموعة من الأدباء والمثقفين؛ أقيم أول من أمس، لتكريم الشاعر محمد سمحان، في مقر المكتبة الوطنية، بحضور مدير عام المكتبة الوطنية د. نضال العياصرة وعدد من المهتمين.
نظم التكريم كل من: منتدى المستقبل الثقافي، بالتعاون مع منتدى البيت العربي الثقافي، دارة المشرق للفكر والثقافة، منتدى الجياد للثقافة والتنمية، جمعية شباب أذنا، وصالون مهدي العلمي، وجاء برعاية وزير الثقافة الأسبق د. صلاح جرار.
شارك في الحفل الذي أدارته الدكتورة مرام أبو النادي، الأكاديمي والناقد الشاعر د. راشد عيسى، الروائية عنان محروس، وقدم شهادات حول تجربة سمحان العديد من أصدقاء الشاعر وزملائه ومن عرفه كشاعر وصديق، إلى جانب قراءات شعرية لمجموعة من الشعراء.
د. صلاح جرار، استعرض علاقته مع سمحان قائلا: "عندما كنت في الجامعة الأردنية في سنة أولى، كنا نستمتع بالاستماع لأشعار الطلبة أمامنا في مدرج سمير الرفاعي ومن هؤلاء "محمد سمحان، وليد سيف، عزالدين مناصرة"، وأسماء أخرى.
وأضاف جرار، "منذ ذلك الزمن عرفت سمحان وأصبحت بيننا علاقة صداقة وعمل فهو كان يعمل في العلاقات العامة في الجامعة الأردنية وأيضا في النشاطات الثقافية، لذلك كنا نتشارك معا، مبينا أن سمحان ليس شاعرا أو ناقدا أو صاحب فكر سياسي بل هو كل هذا وذاك، فقد أحبه الناس وقرؤا قصائده ويعرفون عن تجربته الشعرية جيدا، تعلمنا منه الكثير الكثير وما نزال نتعلم منه".
قال راشد عيسى: "إن بداية الشاعر سمحان كانت في حقبة السبعينيات مع نخبة من الشعراء الصادقين في ولائهم الوطني ومشاعرهم العروبية كـ"تيسير سبول،
عبد الرحيم عمر، محمد سمحان، خالد محادين، حيدر محمود، عز الدين المناصرة"، وقدموا حضورا لافتا للانتباه في وسائل الإعلام الأردني ولا سيما، الإذاعة الأردنية التي سجلت امتيازا عظيما مساندا لنهضة الأردن وكان صوتها مسموعا ومبجلا لدى الإذاعات العربية.
ورأى عيسى، أن كل شاعر من الشعراء المذكورين استطاع أن يترك بصمته الخاصة في مسار شعريته حين غدا الشعر قوة حضارية ناعمة تسهم في تعزيز الهوية والانتماء وتربية الأمل، وقد صادف في تلك الحقبة، أن كان الشعر مواكبا لتحولاته الشكلية ولرغبته في تحقيق إضافة نوعية لأساليبه عن طريق المعمار الجديد في شعر التفعيلة على غرار ما أنجزه "تيسير سبول"، في ديوانه "أحزان صحراوية"، وهو ديوان يجسد الصراع الوجودي وأزمة الذات أمام واقع أسيان.
وأضاف عيسى، في هذا الوقت كان سمحان مشغولا بمقولة: "إن الرؤية الشعرية الجديدة بحاجة إلى نهضة شكلانية جديدة، وهو انشغال ذكي لا يفطن إليه إلا الموهوبون من الشعراء من صناع الحداثة الفنية". فقدم أولى فرائده الإبداعية وهو ديوان "أناشيد الفارس الكنعاني"، وهو ديوان سجل قفزة عالية في المبنى الشعري الجديد، فجميع قصائده مكتوبة وفق شعر التفعيلة في هندسة معمارية رشيقة تتجاوز المبنى التقليدي السائد من شعر الشطرين، وتؤسس كذلك لفن القصيدة/ القصيرة الومضة من جهة، ولقصيدة النوستالجيا أي الحنين لطفولة المكان على غرار قصيدة (حجة) من جهة ثالثة، ولقصيدة التخاطر الإبداعي كقصيدة أناشيد الفارس الكنعاني التي سمي الديوان باسمها، وهي مهداة إلى محمود درويش وتنطوي على مناجاة روحانية ووطنية وإنسانية لامعة.
وقال عيسى: "إن هذا الديوان امتاز باستدعائه للرموز التاريخية التراثية الدينية والاجتماعية، فكلمة أناشيد تحيل إلى النصوص الشعرية في تجلياتها في العهد القديم مثلما نقول نشيد الإنشاد".
أما كلمة فارس، ففيها إحالة إلى البطولة والفروسية النادرة. في حين تشير كلمة الكنعاني إلى الأرومة الأصيلة الأولى لمنطقة الشرق الأدنى القديم التي تشمل فلسطين والأردن ولبنان وسورية، ولكن الثقافة العربية الفلسطينية تستدعي الكنعانية كأيقونة سبق للوجود التاريخي الأول للفلسطينيين.
وقال عيسى: "إن الفريدة الإبداعية في قصيدة "مزمور"، هي في الطقس الأول وهي قصيدة عشق عارم تشكل مفصلا أساسيا في الحالة العاطفية للشاعر، تمامًا كلحظة اكتمال آدم بحواء. ولذلك منح القصيدة عنوانا تاريخيا يعود إلى سفر "المزامير الأولى"، فعظمة الحالة الانفعالية التوحدية بين العاشق والمعشوق تسامت إلى الآفاق الدينية والميثولوجية القديمة، وكأنه بدء التاريخ العاطفي للإنسان وفي الوقت نفسه تداخلت بالصوفية العلوانية في أعلى مدارج الوجد، كما عرفناها عند ابن عربي والسهروردي، والبسطامي، والنفري، حين تلتبس دهشة القلب على نفسها وتحوز على مكاسب اللهفة اتحاد المهجة بالمهجة وما يفوق قدرة العاشق على توصيف حاله.
أما الفريدة الأخرى، فهي قصيدة كوخ من الأبنوس، تنتمي إلى فضاءات الرومانسية حين يتماهى الشاعر مع أخلاق الطبيعة ويتداخل بمزاجها وسجاياها، ويتوحد بأسرارها وأساريرها. فيصبح الكوخ الذي هو في الأصل من خشب الأبنوس معادلا لجسد الشاعر أو يصبح الكوخ الطبيعي رمزا لكينونة الشاعر نفسه، وبذلك يحل مجاز الشاعر بديلا عن مجاز الطبيعة في جدلية عذبة من الأنسنة والتشخيص حيث يقول: " كوخ من الأبنوس في غابة/ من أضلعي حطبت أخشابه/ وبنيته نغما على نغم/ لقطتها من بوح شبابهْ".
أما الفريدة في قصيدة ثورة الروح، فتمثل خلاصة التجربة الشعورية عند الشاعر وكأنها قطرة الندى التي تنوب عن بحر، والزهرة التي تمثل عشرات الحدائق. إنها قصيدة فلسفية بامتياز يفرغ فيها الشاعر خبراته وآراءه ومواقفه من "الدنيا"، فهو متذمر شاك أسيان محترق بعذاباتها محذر من إغرائها ناقم على أخلاقها، مراجع حساباته معها، موبخ لها عاتب عليها بمرارة والتياع.
وخلص، إلى أن الفرائد السمحانية جديرة باستحقاق التميز والفرادة وإني لأعدها من عيون الشعر العربي الحديث، فالشعر الخالد لا يقاس بكثرته ولا باتساع حضوره، وإنما بما يكون فيه من رؤى تنتصر للإنسان مكابداته، وبما ينطوي عليه هذا الشعر من جماليات أسلوبية جديدة تجدد مذاقه وتجعله كالأمثال السائرة.
وفي بداية الحفل، عرض فيلم وثائقي عن الشاعر محمد سمحان، الذي شكر المشاركين في هذا التكريم قائلا: "دخلت في الثمانين من عمري وكنت أظن اني أشكو الفقر، أما اليوم وبحضوركم فأشعر أنني من أغنى الناس، هذا الحب الذي لم أكن أتوقعه مع الحضور النخبوي"، مشيرا إلى أن محبة الناس هي الأسمى في هذا العالم". تلا ذلك تقديم د. العياصرة درعا تكريميا للشاعر سمحان.

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