الجدل يجبر الصحة على تأجيل مطعوم الحصبة

MENAFN - Alghad Newspaper) محمود الطراونة

تكشف حالة الخوف والتردد حيال حملة مطعوم الحصبة، التي أطلقتها وزارة الصحة أخيرا، والتي تأجل تنفيذها إلى الشهر المقبل وتستمر حتى نهاية العام، عن تحديات وعقبات عديدة تبرز أمام الوزارة في أنجح البرامج لديها على الإطلاق المتعلق بالمطاعيم.



فمنذ الكشف عن أول 27 إصابة للحصبة في نيسان (ابريل) الماضي، عكفت الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة ومنظمات دولية، على تنظيم حملة وطنية للتطعيم تستهدف 2.6 مليون مواطن، لتحصينهم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، في مسعى لإعادة الخط الآمن للمطاعيم من نسبة 95 % في الأعوام السابقة إلى 85 % حاليا، وذلك بعد ان توقفت المراكز الصحية ومراكز الأمومة والطفولة عن تطعيم الاطفال من سن يوم الى 3 سنوات بسبب جائحة كورونا.



وساهم هذا التأخر في عودة أمراض وأوبئة خلا الاردن منها منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ثم عاد جزء بسيط منها بفعل حالات اللجوء السوري.



غير أن إدارة وزارة الصحة للأزمة وارتباك كوادرها الفنية والصحية، وتضارب التصريحات لمسؤوليها، أفقد المواطن الثقة في برنامج التطعيم الوطني، وساهم في تداول الإشاعات والمخاوف حول المطعوم الجديد، فضلا عن تصريحات المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأن مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية الهندي المنشأ لم يحصل على إجازة المؤسسة بعد.



فالمطعوم الذي تتحمل كلفته منظمتا الصحة العالمية واليونيسف، واللتان اتفقتا على مأمونيته، سيصل الى المملكة في النصف الثاني من الشهر الحالي، فيما ستبدأ عمليات التطعيم مطلع الشهر المقبل في المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال.



وساهمت حالة الإرباك الحكومية أيضا، في صدور تصريحات من وزارة الصحة بعد ظهور إشاعات وتحذيرات من تلقي المطعوم، بأن هذا المطعوم بات إلزاميا لطلبة المدارس، حتى من دون موافقة ولي الأمر، وهو ما حدا بمواطنين كثر الى رفض فكرة المطعوم، وأيضا رفض إجبارهم على تلقي ابنائهم للمطاعيم، سيما وأن أعدادا كبيرة منهم كانوا قد تلقوا جرعات المطعوم سابقا.



ومن التحديات التي تواجهها وزارة الصحة أيضا، عدم قدرتها على حصر متلقي المطاعيم، ذلك أن المطاعيم تسجل يدويا عبر دفاتر وكشوفات، وهي ليست مؤتمتة إلكترونيا، اذ لا يوجد سجل الكتروني للمطاعيم مرتبط بدائرة الأحوال المدنية والجوازات يظهر الأطفال الذين تلقوا مطاعيمهم سابقا أم لا.



كما يساهم غياب المعلومات في رفع مستويات التحديات حيال أمراض اخرى غير الحصبة والحصبة الألمانية، في الوقت الذي يشتمل فيه برنامج مطاعيم وزارة الصحة على 12 مطعوما يتلقاها المواطن على مدى 12 عاما، فيما أدخلت وزارة الصحة المطعوم رقم 13 وهو المكورات الرئوية كمطعوم جديد.



"الغد" من جهتها رصدت ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي من حملات لمنع وزارة الصحة من إعطاء المطعوم للأطفال، فيما تجمعت أعداد غفيرة من المواطنين أمام المدارس في مناطق مختلفة بالكرك والرصيفة أمس لرفض إعطاء أبنائهم المطاعيم.



ورغم حملات وزارة الصحة حاليا لإقناع المواطنين بجدوى المطاعيم وصلاحيتها ومأمونيتها، واستقطاب خبراء صحيين للحديث حولها، إلا أن الوزارة التي تأخرت لأكثر من 40 يوما على اعتزامها المباشرة بالتطعيم، تحاول البحث عن بدائل ممكنة وخيارات جديدة لإقناع الناس بالمطاعيم الجديدة.



وفي السياق، يؤكد رئيس اللجنة الصحية السابق في البرلمان الدكتور عيسى الخشاشنة، أن الحملة الجديدة "غير ملحة، وقد تكون نسبة الفائدة منها أقل من المرجو قياسا بحرب الأعصاب التي يرزح المواطنون في لظاها، فضلا عن الحملات الإعلامية التي تروج ضد الحملة".



وتابع الخشاشنة: "ليس من المفيد تطعيم جميع المواطنين من أجل 163 إصابة بالحصبة، بل يمكن إجراء مسح عشوائي على مناطق ومدارس مختلفة لقياس حجم المناعة لدى الأطفال بما يخص الحصبة".



وأشار الى أنه "إذا ثبت أن النسب ضئيلة من حيث المناعة في مناطق مختلفة، عندها تتم دراسة إمكانية تطعيم الطلبة في المدارس بعد إثبات جدوى فاعلية هذا المطعوم وعدم وجود أي مضاعفات أو مشاكل مصنعية".



بدوره، يرى الأستاذ في كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا عضو اللجنة الصحية السابق في البرلمان الدكتور إبراهيم بني هاني، أن المطعوم "مهم وضروري، ويتوجب أن يقدم لأبنائنا"، مستغربا الهجمة الشرسة حوله والتشكيك بفعاليته.



وأضاف بني هاني أن "المطلوب من وزارة الصحة لمواجهة الهجمة ضد المطاعيم، تقديم خبراء مطلعين في الفيروسات والمطاعيم؛ لتقديم المعلومات والنصائح للمواطنين وإقناعهم".



وبين أن المطاعيم يجب أن يكون لها سجل وطني مرتبط بدائرة الأحوال المدنية ليتم الرجوع إليه في مثل هذه الحالات وليس ورقيا كما هي الحال الآن.

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