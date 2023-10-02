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سياسات جديدة لقبول الطلبة بالجامعات والكليات

10/2/2023 2:28:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تبذل السلطتان التشريعية والتنفيذية جهودا حثيثة للمضي قدما في وضع السياسات الجديدة لقبول الطلبة بالجامعات والكليات الأردنية، انسجاما مع الرؤى الملكية للتطوير والتحديث الاقتصادي، ونزولا عند احتياجات الطلاب.
ودعا معنيون إلى تكثيف التوعية لتسهيل عملية التغيير في النظام التعليمي، مؤكدين أهمية هذه العملية وما يلزمها من تطوير مواز شامل لعناصر المنظومة التعليمية، للوصول للمخرجات التي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025.
وقال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، إنه وبناء على التوجيهات الملكية السامية، بدأ مجلس التعليم العالي مناقشة خطة طموحة لتطوير السياسة العامة للقبول في الجامعات الأردنية؛ لتواكب مشروع تطوير الثانوية العامة، مضيفا أنه سيتم البدء بتطبيق هذه السياسة اعتبارا من العام الجامعي 2026- 2027.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللجنة الأكاديمية في مجلس التعليم العالي بدأت وضع تصور مبدئي لسياسة القبول تمهيدا لاعتمادها من قبل المجلس التعليم، بحيث تنسجم مع تطلعات جلالة الملك لتطوير منظومة التعليم في المملكة بشقيه العالي والعام؛ بما يشمل التركيز على التعليم المهني والتقني لاستحداث تخصصات جديدة تلبي متطلبات سوق العمل وتتوافق معها، وصولا إلى توفير فرص العمل المستدامة والحد من البطالة.
وأكد أن الوزارة ستركز في المرحلة المقبلة على الاستمرار بتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني وتوفير البيئة الملائمة، بالتوازي مع العمل على تغيير الثقافة المجتمعية المرتبطة بهذا النوع من التعليم، عبر حملات توعية وتثقيف إعلامية واسعة في هذا المجال، تمهيدا لاعتمادها رسميا.
رئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان العين الدكتورة محاسن الجاغوب، قالت إن اللجنة بحثت أخيرا مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، موضوع تطوير امتحان الثانوية العامة، وكان من أهم المخرجات أن تشعيب الطلبة أضحى يتم بعد الصف التاسع لمسارين، هما التعليم الأكاديمي، والتعليم المهني.
وبينت أن الطلبة في المسار الأكاديمي يتلقون خلال الصف العاشر مواد مشتركة، وفي الصف الحادي عشر والثاني عشر المواد التي تنسجم مع التخصصات التي يرغبون بدراستها في الجامعة، وسيبدأ الطلبة دراستهم في المسار المهني الذي أصبح ممتدا لثلاث سنوات بدلا من اثنتين بعد الصف التاسع، ما ينسجم مع رؤى التحديث الاقتصادي (قطاع التعليم وسوق العمل)، كما يعد أحد العوامل الأساسية في تعزيز التنمية الاقتصادية وتزويد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل.
ولفتت إلى أن التدريب والتأهيل الذي يجري أثناء مدة التعليم المهني سبب في تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار، وبالتالي الخروج من التخصصات الراكدة، والشهادات الأكاديمية التي قد لا تتواءم مخرجاتها وسوق العمل.
وشددت الجاغوب على دعم اللجنة لتوجه الطلبة نحو التعليم المهني و التقني لاحقا في الجامعات، كون هذا النمط من التعليم يقوم على نظام "BETC" وهو نظام قائم على المهارات والمعارف من خلال دراسة 480 ساعة نظرية وتدريبية في الصف العاشر، وهو ما بدأ فعليا هذا العام، يليها دراسة 360 ساعة فعليا في العام المقبل، بالإضافة إلى مثلها في الصف الثاني عشر عام 2025/2026.
وأشارت إلى أن مخرجات هذا التطور تتناسب مع رؤى التحديث الاقتصادي (قطاع التعليم وسوق العمل)، وتنسجم أيضا مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025.
وتابعت: تركز اللجنة إلى جانب ذلك أيضا على تطوير المناهج، وتدريب المعلمين، وتطوير أسئلة امتحان التوجيهي، وتوفير مصادر تعليمية إضافية للطلبة، وتوفير المرشدين تمهيدا وتسهيلا لتعامل الطلبة مع الامتحانات وخدمة لهم.
واعتبرت أن المسار المهني سبب في تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في ظل ارتفاع الطلب عليه بشكل يفوق القدرة الاستيعابية للمدارس المهنية الموجودة، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم بصدد إنشاء مدارس مهنية كبيرة مواكبة ودامجة لتزويد الشباب بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل.
بدوره، عدّ رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور ظافر الصرايرة، خطة السياسات الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات على نظام الثانوية العامة المطور نقلة نوعية إذ تركز وبشكل حقيقي على رغبة الطالب وميوله ما يضمن نوعية من الخريجين مميزة تبعا لانسجام المساقات التي قاموا بدراستها في مرحلة الثانوية العامة مع المرحلة الجامعية.
وأكد أن النظام يركز أيضا على أهمية انخراط طلبة الثانوية العامة في المسار التقني على التخصصات التقنية، والتي يحتاجها سوق العمل بدلا من الالتحاق في تخصصات أكاديمية يصنف ديوان الخدمة المدنية العديد منها على أنها راكدة ومشبعة.
وقال الصرايرة: إن البدء بتطبيق هذا النظام الجديد ضمانة مسبقة بأن الطلبة الملتحقين في البرامج ذات الطبيعة التقنية قد تسلحوا بالمهارات والكفايات والمعرفة التقنية التي تتطلبها هذه الاختصاصات؛ ما سيرفع من جودة خريجيها، لامتلاكهم المهارات اللازمة لسوق العمل، ويؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة بينهم، مبينا أن هذا النظام متبع في بعض دول العالم وقد أثبت نجاعته وتميزه.-(بترا)

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