ينتشر بشكل سريع بين الأطفال.. الهواري يكشف موعد وصول مطعوم الحصبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير الصحة فراس
الهواري إن مطعوم الحصبة لم يصل حتى الآن، ومن المتوقع أن يكون في الأردن نهاية
الشهر الجاري.
وأضاف الهواري في
مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة، أن هذا المرض ينتشر بسرعة
بين الأطفال.
وأشار إلى أنه
"لا يمكن أن نعرض أبناءنا للخطر وفي العام 2013 أعطي اللقاح لـ4 ملايين شخص
دون مشاكل".
وبين أن "الأردن
سجل 163 إصابة بالحصبة خلال شهرين".
وأوضح أن انتشار هذا
المرض في الأردن ليس الأول، وكذلك حملة المطاعيم.
وتابع وزير الصحة:
"لم نقم بإعطاء المطاعيم بشكل إجباري ودائما كان الخيار متاحا للمواطن لأخذ
المطعوم أو عدم أخذه".
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