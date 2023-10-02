Monday, 02 October 2023 09:55 GMT

ينتشر بشكل سريع بين الأطفال.. الهواري يكشف موعد وصول مطعوم الحصبة

10/2/2023 2:28:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الصحة فراس الهواري إن مطعوم الحصبة لم يصل حتى الآن، ومن المتوقع أن يكون في الأردن نهاية الشهر الجاري.

وأضاف الهواري في مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم ضد الحصبة، أن هذا المرض ينتشر بسرعة بين الأطفال.

وأشار إلى أنه "لا يمكن أن نعرض أبناءنا للخطر وفي العام 2013 أعطي اللقاح لـ4 ملايين شخص دون مشاكل".

وبين أن "الأردن سجل 163 إصابة بالحصبة خلال شهرين".

وأوضح أن انتشار هذا المرض في الأردن ليس الأول، وكذلك حملة المطاعيم.

وتابع وزير الصحة: "لم نقم بإعطاء المطاعيم بشكل إجباري ودائما كان الخيار متاحا للمواطن لأخذ المطعوم أو عدم أخذه".

MENAFN02102023000072011014ID1107175781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث