وزير التربية : مطعوم MR مـأمون وفعال وكورونا خفضت نسبة التطعيم ضد الحصبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة،
إن مطعوم الحصبة MR مـأمون وفعال ويحقق معايير منظمة الصحة العالمية.
وأضاف محافظة في مؤتمر صحفي للحديث عن
الحملة الوطنية للتطعيم ضد المرض، أن "نسبة التطعيم ضد الحصبة ينبغي أن تصل
إلى 95% ولكن كورونا تسبب بخفضها".
وتابع: "خلال السنوات السابقة
لكورونا أنجزنا برنامج مكافحة الحصبة ووصلنا إلى صفر حالة".
وأشار إلى أن "163 حالة مكتشفة من
الحصبة في نيسان الماضي فقط وهناك حالات ربما لم تكتشف بعد بسبب عدم التشخيص أو
الإفصاح عن الإصابة".
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