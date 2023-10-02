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وزير التربية : مطعوم MR مـأمون وفعال وكورونا خفضت نسبة التطعيم ضد الحصبة

10/2/2023 2:28:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، إن مطعوم الحصبة MR مـأمون وفعال ويحقق معايير منظمة الصحة العالمية.
وأضاف محافظة في مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم ضد المرض، أن "نسبة التطعيم ضد الحصبة ينبغي أن تصل إلى 95% ولكن كورونا تسبب بخفضها".
وتابع: "خلال السنوات السابقة لكورونا أنجزنا برنامج مكافحة الحصبة ووصلنا إلى صفر حالة".
وأشار إلى أن "163 حالة مكتشفة من الحصبة في نيسان الماضي فقط وهناك حالات ربما لم تكتشف بعد بسبب عدم التشخيص أو الإفصاح عن الإصابة".

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