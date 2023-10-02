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مذكرة نيابية حول مقاعد الطلبة المعيدين للتوجيهي

10/2/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قدم عدد من النواب مذكرة إلى رئيس مجلس النواب حول حقوق الطلبة المعيدين للثانوية العامة وضمان حصولهم على مقاعد جامعية مناسبة لمعدلاتهم.

وجاء في المذكرة: " نؤكد دائماً على تطبيق مبدأ العدالة وتكافىء الفرص التي نستند إليها في دستورنا الموقر في مادته السادسة بكافة أحكامها التي تقتضي بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات إن إختلفوا في العرق واللغة أو الدين".

وأضاف :"عطفاً على إعلان النتائج القبول الموحد في اليومين المنصرمين لمسنا أن العدالة غابت عن طلبتنا المعيدين لا سيما أصحاب المعدلات المرتفعة الذين كانوا يحملو وعاشو لحظات من الأمل برفع معدلاتهم وإجتهدوا وثابروا لرفع معدلاتهم لقبولهم في تخصصات الطب ومنهم من عاد إمتحان الثانوية العامة لأكثر من سنة إلا أن التدخل البشري لهذا العام حطم آمالهم ، وذلك بعدم تخصيص مقاعد للطب للمستنكفين ( الشواغر ) عنها سواء الموازي أو الموحد بعد أن كان ذلك النظام ساري منذ سنوات سابقة".

وتابع بالقول :"ونحن الأن لا نريد ترحيل مشاكل ولا خلق أزمات لا يحمد عقباها لا سيما وأن مادة التوجيهي الان هي أخر فرصة لهم لرفع معدلاتهم ( المناهج القديمة ) وعليه نضع مطالب ما يزيد عن (360) طالب أمانة بين يديكم الكريمتين للسير و الضغط بها على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمجلس التعليم العالي والمتمثلة بي" :
1- طرح مقاعد الطب (التنافس) المستنكف عنها للطلاب المعيدين .
2- تجيير مقاعد الموازي ، و ذلك بطرح مقاعد الطب المستنكف عنها في البرنامج
الموازي للطلبة المعيدين.
3- تخصيص عدد من مقاعد الطب تحت مسمى الشواغر للطلبة المعيدين و أن يتم فرزها على أكثر من دفعة و رصد شواغرها لهم كذلك ، على أن لا يقل عددها
الإجمالي عن 350 مقعد ، و هذا العدد أقل من الذي تم تخصيصه للمعيدين في العام الماضي و ما قبله .

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