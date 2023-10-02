Monday, 02 October 2023 09:54 GMT

التعليم العالي: لا مقاعد إضافية للتخصصات الطبية

10/2/2023 2:28:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الاثنين أنه لا يوجد أي شواغر في التخصصات الطبية سيتم تخصيصها أو تجييرها لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) أو لغيرهم من فئات الطلبة.

وأكد الالتزام التام بما أقره مجلس التعليم العالي من أعداد للقبول في مختلف التخصصات للعام الجامعي 2023-2024 بما فيها التخصصات الطبية الأربعة (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة).

وأضاف محافظة بأنه لم يتم الاتفاق مع جهة كانت على زيادة هذه الأعداد أو تخصيص مقاعد إضافية لطلبة رفع المعدل.

MENAFN02102023000072011014ID1107175772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث